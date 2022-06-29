Ср, 29.06.2022
В Латвии определенно красивые женщины, и они точно следят за собой, возможно, даже больше, чем где-либо еще в мире. Однако я думаю, что в Латвии у женщин что-то не так со стилем. Дита Грауда, гример и стилист
Дита Грауда, гример и стилист

Что делать, если вы заметили беспомощного птенца чайки?

Птенец чайки ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Латвийское общество орнитологов напоминает: если вы обнаружили "вроде как" брошенного птенца чайки, оставьте его там же - его родители рядом!

Галерея: Птенец чайки 

Птенцы чайки часто покидают гнездо еще до того, как научились летать. Именно поэтому в это время горожане часто могут найти в своем дворе серо-коричневого птенца (размером с курицу), который покинул свое гнездо на крыше здания. 

Латвийское общество орнитологов предупреждает - не трогайте его и оставьте там. Взрослые чайки продолжают присматривать, защищать и кормить птенца, пока он не научится летать самостоятельно. Если птенец чайки очевидно в опасности, его можно переместить на небольшое расстояние в более безопасное место.

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