Что делать, если вы заметили беспомощного птенца чайки?

Птенцы чайки часто покидают гнездо еще до того, как научились летать. Именно поэтому в это время горожане часто могут найти в своем дворе серо-коричневого птенца (размером с курицу), который покинул свое гнездо на крыше здания.

Латвийское общество орнитологов предупреждает - не трогайте его и оставьте там. Взрослые чайки продолжают присматривать, защищать и кормить птенца, пока он не научится летать самостоятельно. Если птенец чайки очевидно в опасности, его можно переместить на небольшое расстояние в более безопасное место.