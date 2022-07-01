"Элвис" - фильм про легендарного музыканта, где в главной роли совсем не он. Но многие будут в восторге!

Если описывать "Элвиса" в нескольких словах, то это - клип длительностью в 2 часа сорок минут, но не теряющий хватки практически ни на секунду. Мягкий гротеск, сумасшедший монтаж, музыка, как полноправная (временами - основная) часть действия - все это о нем. Зачастую же в фильм вклиниваются даже современные исполнители, в числе которых Эминем, Måneskin, Джек Уайт из The White Stripes и прочие, и в ярком полусказочном мире "Элвиса" это не кажется ничем неуместным. 59-летний Лурман не устаревает и буквально светится энергией - разработанный им рецепт кинокабаре сработал снова, и остается только надеяться, что режиссер все-таки вернется к замыслу экранизировать "Мастера и Маргариту".

Остин Батлер в фильме "Элвис" ФОТО: Скриншот из видео

Но не музыкой единой известен австралийский постановщик: как "Австралия" и "Гэтсби", "Элвис" на поверку оказывается не только сказочным, но и связанным с определенной исторической эпохой, причем - сильнее остальных работ автора. Полиция нравов, противостояние американских Юга и Севера, зачатки терроризма, хиппи, ИРА. В радио- и телесводках же - бесконечная вереница трагедий национального масштаба - убийства Боба Кеннеди, Мартина Лютера Кинга, Шэрон Тейт (невероятно любопытно, что в тарантиновском "Однажды в… Голливуде" Батлер сыграл именно одного из ее убийц). Одним словом - Двадцатый век. Вот и загримированный Том Хэнкс будто бы передает привет своему же Форресту Гампу, который не только проживал в ту же эпоху, но, по версии фильма Земекиса, и вдохновил Элвиса на свои фирменные движения бедрами.

При этом кое-чем "Элвис" все-таки принципиально отличается от предыдущих фильмов Лурмана и роднится с неудавшейся "Богемской рапсодией" о становлении группы Queen и ее лидера Фредди Меркьюри. Ту погубила трусость продюсеров и принципиальное нежелание бывших участников Queen соглашаться на сколь-нибудь смелые решения в фильме. А ведь у автора "Бората" Саши Барона Коэна были куда более интересные задумки для фильма про легендарного музыканта. Но не сложилось.

Остин Батлер в фильме "Элвис" ФОТО: Скриншот из видео

Лурмановский "Элвис", следуя этому рецепту, ожидаемо рассказывает о бесчеловечности шоу-бизнеса и подлости продюсеров, буквально высасывающих из Пресли все соки. Здесь уместна та самая The Show Must Go On, которую пел один из персонажей в "Мулен Руж!". Однако австралийский режиссер умело решает проблему слишком лобового подхода к истории ("Элвис" - первый его байопик), неожиданно делая главным героем не певца, а антрепренера Паркера, который ласково называет своего протеже "мой мальчик" и вроде как даже исповедуется, хоть до самого конца и отрицает ответственность за смерть кумира миллионов.

С одной стороны, это позволяет взглянуть на феномен Пресли более здраво (суперзвезда в центральной роли - всегда проблема), с другой - фильм при этом все равно оказывается заложником пресловутой легендарности любимого артиста, чьи поклонники не простят в его сторону никакой острой критики - потому и Элвис на экране (за исключением одного эпизода) - сплошь жертва.

В итоге Баз Лурман, как и Элвис, в какой-то степени сам оказывается заложником индустрии, хоть и ограничивают при этом не его жизнь, а всего лишь полет режиссерской фантазии. Но и этого оказывается достаточно - во время просмотра невозможно избавиться от ощущения, что качественный во всем "Элвис" - все-таки попадание мимо цели: кино яркое, но не успевшее к своему времени (и скромная популярность мюзиклов тут ни при чем).

Видео: Трейлер фильма "Элвис" (на английском языке)

Лурман упустил возможность, которой воспользовались Кирилл Серебренников в своем "Лете", Декстер Флетчер в "Рокетмене" и Стивен Содерберг в "За канделябрами" - подойти к истории с легкостью, иронией, без тяжеловесного пиетета к почившему кумиру, который нет-нет, да проглядывает даже через самые залихвасткие и бесшабашные музыкальные номера. Но - повторила нелепый подход "Рапсодии", на фоне чего может показаться даже еще менее удачной. Прием же с взглядом на историю глазами Паркера на поверку оказывается проведенным не до конца.

Как же так, Баз?

Итог: Для определенной публики "Элвис" может стать не просто развлечением на вечер, но даже одним из любимых мюзиклов, но ему вряд ли удастся достигнуть высот "Мулен Руж!" и "Великого Гэтсби".