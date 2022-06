"Элвис" - фильм про легендарного музыканта, где в главной роли совсем не он. Но многие будут в восторге!

Лурмановский "Элвис", следуя этому рецепту, ожидаемо рассказывает о бесчеловечности шоу-бизнеса и подлости продюсеров, буквально высасывающих из Пресли все соки. Здесь уместна та самая The Show Must Go On, которую пел один из персонажей в "Мулен Руж!". Однако австралийский режиссер умело решает проблему слишком лобового подхода к истории ("Элвис" - первый его байопик), неожиданно делая главным героем не певца, а антрепренера Паркера, который ласково называет своего протеже "мой мальчик" и вроде как даже исповедуется, хоть до самого конца и отрицает ответственность за смерть кумира миллионов.