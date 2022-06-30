Власти Москвы закрыли "Гоголь-центр"

Кирилл Серебренников прокомментировал эту новость словами: "Да. "Гоголь-центр" закрыт. Все".

Бывший худрук "Гоголь-центра" считает, что власти решили закрыть театр "за позицию", "за честность", "за попытку свободы" и "за то, что все месяцы, что идет война… актеры, протестуя против войны, не выходят на поклоны, заканчивая каждый спектакль изображением голубя мира".

Последний спектакль состоится 30 июня - это представление "Я не участвую в войне" по поэзии Юрия Левитанского, последней премьерой театра стал поэтический спектакль "Берегите ваши лица" по поэзии Андрея Вознесенского.

"Да. Они закрывают живой театр. С постоянными аншлагами. Со своей прекрасной публикой. С уникальным репертуаром. Театр с мировым именем. Театр для людей. Они могут это делать по праву учредителя. Но с точки зрения искусства это не просто вредительство - это убийство. Очередное обыкновенное убийство. Так, пожалуйста, и запомните", - написал Серебренников.

Департамент культуры Москвы отверг утверждения о "закрытии" "Гоголь-центра". При этом из заявления следует, что театр в дальнейшем будет функционировать под своим старым названием - театр имени Гоголя. Сообщается, что сменится только руководство театра - художественный руководитель и директор. Труппа продолжит работать.

Тем не менее, независимого подтверждения информации о том, что труппа "Гоголь-центра" продолжит работу под руководством нового худрука Антона Яковлева, пока нет.