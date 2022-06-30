ЕС и Литва ищут компромисс по транзиту в Калининград

ЕС обсуждает с Литвой возможные исключения из санкций, из-за которых балтийская республика прекратила транзит в Калининградскую область, опасаясь, что Кремль может прибегнуть к военному пути решения спора.

Одной из стран, заинтересованных в снятии ограничений, Reuters называет Германию. Поскольку в Литве дислоцированы немецкие солдаты, ФРГ опасается, что может оказаться втянутой в конфликт. Другая причина - опасение Германии, что Россия перекроет поставки газа. "Мы должны смотреть правде в глаза. У Путина гораздо больше рычагов воздействия, чем у нас. В наших интересах найти компромисс", - цитирует Reuters собеседника в дипломатических кругах.

По данным агентства, о решении может быть объявлено к 10 июля.

Литва остановила транзит товаров, подпавших под санкции, в Калининград

В середине июня Литовские железные дороги (LTG) уведомили Калининградскую железную дорогу, что с 18 июня прекращают транзитные поставки в область, а также вывоз из региона через территорию Литвы в Россию "большого перечня товаров", подпадающих под санкции ЕС. В МИД Литвы указали, что ограничения касаются, в частности, российской стали и других изделий из черных металлов, а по словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, еще и строительных материалов, цемента, металлов и другой продукции, ориентировочно от 20 до 40 процентов номенклатуры.

Спор между Россией и Литвой о законности остановки транзита

МИД России потребовал отменить ограничения, назвав меры литовской стороны "провокационными" и "нарушающими международно-правовые обязательства". В ответ Вильнюс подчеркнул, что через Литву не запрещен транзит пассажиров, а также грузов, не подпадающих под санкции ЕС.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал обвинения Кремля "чистой пропагандой". "Литва не принимала никаких односторонних национальных ограничений", - сказал он, подчеркнув, что санкции Евросоюза распространяются на определенные российские товары.