Видео ⟩ Ролик с эстонской девочкой, застрявшей на качелях, завирусился в TikTok

Видеоролик, размещенный жительницей Таллинна в TikTok, о том, как спасатели помогли ее подруге, застрявшей на качелях, набрал миллионы просмотров, а точнее 4,8 миллиона.

Вечером 30 мая в 18:16 спасатели получили вызов на улицу Махтра в Ласнамяэ, где девочка застряла на детских качелях. Спасателям не оставалось ничего другого, как демонтировать качели.

Пресс-секретарь Спасательного департамента Сильвер Куусик сообщил, что в этом году спасатели спасли трех подростков. Например, 11 мая девочка позвонила в службу спасения и сообщила, что ее одноклассница залезла на детские качели на улице Юмера в Ласнамяэ и больше не может выбраться. И снова спасатели помогли девочке из Таллинна выбраться.

Ария, разместившая видео в TikTok, рассказала, что она и ее подруга поспорили, сможет ли она поместиться на детских качелях. "К сожалению, она не поместилась, и спасателям пришлось помочь ей выбраться", - сказала Ария. Она признает, что их поведение достойно сожаления. "Очень жаль, что это произошло. Спасатели помогали ей выбраться с качелей около 30 минут... Возможно, кому-то другому в тот момент нужна была помощь".

Она и представить себе не могла, что видео станет таким вирусным. "Я была потрясена, когда увидела, что у видео почти пять миллионов просмотров", - призналась Ария, чьи видео обычно набирают менее 10 000 просмотров.

Пресс-секретарь Спасательного департамента предупреждает молодежь, что детские качели предназначены только для малышей. "Взрослый человек может подвергнуть свое здоровье опасности, сев на детские качели, а также нанести материальный ущерб", - пояснил Сильвер. "Были случаи, когда в результате этого качели ломались и их приходилось менять".