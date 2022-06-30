Украина разрывает отношения с Сирией

А также вводит торговое эмбарго и экономические санкции в отношении сирийских юридических и физических лиц.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает решение Сирийской Арабской Республики признать так называемую "независимость" временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областей...

В ответ на этот недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц", - заявил МИД Украины.

Формально посольство Украины в Сирии не работает с 2016 года, когда там начались боевые действия. Президент Сирии Башар Асад - ближайший союзник Владимира Путина в регионе.