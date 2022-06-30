Возбуждено дело о решении Плешса приостановить план развития Риги

Рижская дума просит КС оценить соответствие решений министерства статье 1 Конституции, части четвертой статьи 4 и статье 8 Европейской хартии самоуправлений, части первой статьи 49 закона о самоуправлениях и части третьей статьи 27 закона о планировании территориального развития.

Статья 1 Конституции гласит, что Латвия является независимой демократической республикой. Статья 4 хартии предусматривает, что полномочия, предоставляемые местным органам власти, обычно являются полными и исключительными. Другая, центральная или региональная власть, не может их оспаривать или ограничивать, кроме случаев, когда это предусмотрено законом.

Статья 8 хартии регулирует административный надзор за деятельностью органов местного самоуправления.

С другой стороны, часть первая статьи 49 закона о самоуправлениях определяет порядок принятия министром распоряжений о приостановке обязательных постановлений, изданных думой.

Часть третья статьи 27 закона о планировании территориального развития определяет порядок, в котором министр оценивает поданные лицами заявления о планировании территории местного самоуправления.

КС просит министра до 29 августа представить ответное письмо с изложением фактических обстоятельств дела и юридическим обоснованием. Крайний срок подготовки дела – 29 ноября.

Ранее на заседании Рижской думы представители коалиции в основном подчеркивали несоразмерность решения Министерства охраны среды и регионального развития, останавливающего весь план развития, а не только те части, против которых у министерства есть возражения.

В качестве несоразмерного шага министр отметил решение запретить азартные игры на всей территории Риги, вместо того, чтобы определить отдельные территории, как это предусмотрено законом.