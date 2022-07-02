Сб, 2.07.2022
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Артис Пабрикс, министр обороны Латвии

Видео ⟩ Алла Пугачева с детьми приехала в Латвию?

Несколько СМИ и Telegram-канал "Только никому" сообщили, что поклонники встретили Аллу Пугачеву с детьми на пляже в Юрмале. Максима Галкина с ними не было. 

Неизвестно на какой срок Алла Пугачева приехала в Латвию. Непонятно, где сейчас находится ее муж юморист. Ведь концерты в Юрмале у Максима Галкина будут проходить в начале августа - то есть только через месяц, пишет PeopleTalk.ru.

Ранее Примадонна говорила журналистам, что намерена вернуться в Россию к 1 сентября, так как детям следует идти в школу.

Напомним, 4 и 7 августа юморист Максим Галкин выступит со своей новой программой в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале.

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