Умер создатель образа Чебурашки Леонид Шварцман
Советский и российский мультипликатор Леонид Шварцман умер в возрасте 101 года, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.
Советский и российский мультипликатор Леонид Шварцман умер в возрасте 101 года, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.
Леонид Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске. Он известен по работам над многими советскими мультфильмами, в том числе "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "38 попугаев", "Снежная королева", "Котенок по имени Гав" и "Дядя Степа - милиционер".
В 1969 году в качестве художника-постановщика Шварцман принимал участие в создании визуального образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова "Крокодил Гена".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!