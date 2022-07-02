Умер создатель образа Чебурашки Леонид Шварцман

Леонид Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске. Он известен по работам над многими советскими мультфильмами, в том числе "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "38 попугаев", "Снежная королева", "Котенок по имени Гав" и "Дядя Степа - милиционер".