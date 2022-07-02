Сб, 2.07.2022
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Артис Пабрикс, министр обороны Латвии

Умер создатель образа Чебурашки Леонид Шварцман

ФОТО: кадр из мультфильма "Крокодил Гена"

Советский и российский мультипликатор Леонид Шварцман умер в возрасте 101 года, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС. 

Леонид Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске. Он известен по работам над многими советскими мультфильмами, в том числе "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "38 попугаев", "Снежная королева", "Котенок по имени Гав" и "Дядя Степа - милиционер".

В 1969 году в качестве художника-постановщика Шварцман принимал участие в создании визуального образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова "Крокодил Гена".

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