Еще двух пленных британцев готовят к суду в самопровозглашенной ДНР. Что известно об Эндрю Хилле и Дилане Хили

В четверг Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) предписал России обеспечить неисполнение смертного приговора Пиннеру и Аслину (ранее он то же самое присудил и по поводу Брагима), но Россия заявила, что больше не исполняет решения ЕСПЧ.

Теперь суд в самопровозглашенной ДНР, легитимность которого не признает мировое сообщество, предъявил аналогичные обвинения Хиллу и Хили.

Что известно о Дилане Хили и Эндрю Хилле

О захвате в плен Дилана Хили в апреле рассказала гуманитарная организация Presidium Network. В интервью Би-би-си ее представитель Доминик Бирн сказал, что Хили и еще один британец, 45-летний Пол Юри, работали добровольцами, помогая местным жителям, когда российские военные взяли их в плен в Запорожье. Хили и Юри работали независимо от организации Presidium Network, но поддерживали с ней тесный контакт.

По данным Presidium Network, в момент, когда их арестовали, Хили и Юри ехали на машине вызволять украинскую семью из деревни к югу от города.

По словам Бирна, Хили - повар по профессии. Он живет в городе Хантингтон рядом с Кембриджем. Организация Presidium Network поддерживает регулярный контакт с его семьей, которая очень напугана. Она находится на связи с британским правительством и Красным крестом, которые пытаются получить доступ к Хили, чтобы проверить его состояние.

Бирн подчеркнул, что Хили не был связан ни с вооруженными силами Украины, ни с международными легионами, а находился в стране исключительно как волонтер, для помощи мирному населению.

Что касается Эндрю Хилла, то видео с его участием 29 апреля распространило министерство обороны России, назвав его британцем, сдавшимся в плен российским военным в Николаевской области на юго-западе Украины.

На видео подавленный человек в военной куртке называет себя Эндрю Хиллом и говорит, что он родом из Плимута в Великобритании. Одна рука у него в гипсе, и он спрашивает, в безопасности ли он и может ли получить медицинскую помощь.

Комментируя обвинения в наемничестве, предъявленные британцам Дилану Хили и Эндрю Хиллу в самопровозглашенной ДНР, британское министерство иностранных дел решительно осудило использование пленных в политических целях.

"Мы поддерживаем постоянный контакт с правительством Украины по их делам, и полностью поддерживаем усилия Украины, направленные на их освобождение", - сказал представитель ведомства.

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