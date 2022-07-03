Фото ⟩ Состоялась красочная премьера спектакля "Жизнь"

Пройдя сложное время, в обновленном составе театр взорвал, в буквальном смысле, зал Дворца и заставил людей плакать и содрогаться. Как рассказывали сами зрители, мурашки бежали по телу, и невозможно было шелохнуться, насколько артисты держали зал в приятном напряжении.

Сумасшедшая энергетика, пластика и бешеные эмоции на протяжении всего спектакля драйвовыми вибрациями стремительно проникали в души зрителей.

Артисты от 5 до 50 лет постарались показать всю сложность жизни в каждом четком движении тела и в тот день выложились и отдали себя без остатка танцу и зрителям.

Хореограф Дарина Кудлаева создала спектакль "Жизнь" для мотивации и стремлении к лучшему создании себя, даже в самых сложных ситуациях, держаться и идти вперед! И пусть счастье всегда будем с нами!

Целый год трудолюбивой работы, ради одного грандиозного вечера!

Поздравляем с Премьерой!

Галерея: спектакль "Жизнь"