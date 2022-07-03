Фото ⟩ Состоялась красочная премьера спектакля "Жизнь"
28 июня во Дворце Культуры ВЭФ состоялась премьера спектакля "Жизнь" Латвийского Театра танца Дарины Кудлаевой DK Dance Theatre.
28 июня во Дворце Культуры ВЭФ состоялась премьера спектакля "Жизнь" Латвийского Театра танца Дарины Кудлаевой DK Dance Theatre.
Пройдя сложное время, в обновленном составе театр взорвал, в буквальном смысле, зал Дворца и заставил людей плакать и содрогаться. Как рассказывали сами зрители, мурашки бежали по телу, и невозможно было шелохнуться, насколько артисты держали зал в приятном напряжении.
Сумасшедшая энергетика, пластика и бешеные эмоции на протяжении всего спектакля драйвовыми вибрациями стремительно проникали в души зрителей.
Артисты от 5 до 50 лет постарались показать всю сложность жизни в каждом четком движении тела и в тот день выложились и отдали себя без остатка танцу и зрителям.
Хореограф Дарина Кудлаева создала спектакль "Жизнь" для мотивации и стремлении к лучшему создании себя, даже в самых сложных ситуациях, держаться и идти вперед! И пусть счастье всегда будем с нами!
Целый год трудолюбивой работы, ради одного грандиозного вечера!
Поздравляем с Премьерой!
Галерея: спектакль "Жизнь"
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