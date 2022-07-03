Умер режиссер Питер Брук

"С ним закончилось одно из самых важных театральных приключений второй половины 20-го века, которое сделало театр сказочным инструментом для исследования человека во всех его измерениях посредством легендарных спектаклей", - пишет издание.

Питер Брук - британский режиссер театра и кино. Родился в Лондоне в 1925 году. Одной из первых громких театральных работ Питера Брука стал спектакль "Ромео и Джульетта" 1947 года, в нем он использовал свою идею "пустого пространства", убрав со сцены за полчаса до премьеры многие декорации. В числе известных его спектаклей - "Зимняя сказка" (1952), "Гамлет" (1955), "Кошка на раскаленной крыше" (1956), "Король Лир" (1962), "Марат/Сад" (1964), "Сон в летнюю ночь" (1970).