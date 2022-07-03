Умер режиссер Питер Брук
Британский театральный и кинорежиссер Питер Брук умер 2 июля в Париже в возрасте 97 лет, пишет "Медуза" со ссылкой на Le Monde.
Британский театральный и кинорежиссер Питер Брук умер 2 июля в Париже в возрасте 97 лет, пишет "Медуза" со ссылкой на Le Monde.
"С ним закончилось одно из самых важных театральных приключений второй половины 20-го века, которое сделало театр сказочным инструментом для исследования человека во всех его измерениях посредством легендарных спектаклей", - пишет издание.
Питер Брук - британский режиссер театра и кино. Родился в Лондоне в 1925 году. Одной из первых громких театральных работ Питера Брука стал спектакль "Ромео и Джульетта" 1947 года, в нем он использовал свою идею "пустого пространства", убрав со сцены за полчаса до премьеры многие декорации. В числе известных его спектаклей - "Зимняя сказка" (1952), "Гамлет" (1955), "Кошка на раскаленной крыше" (1956), "Король Лир" (1962), "Марат/Сад" (1964), "Сон в летнюю ночь" (1970).
В качестве кинорежиссера снял 14 фильмов и экранизаций спектаклей. Среди них - "Повелитель мух" (1963), "Марат/Сад" (1967), "Мера за меру" (1979), "Трагедия о Кармен" (1983). Для некоторых фильмов сам писал сценарии.
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