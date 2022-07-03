Видео ⟩ В Эстонии внедорожник промчался по пляжу среди отдыхающих

Вчера женщина, находившаяся в популярном среди жителей Харьюмаа месте для купания в карьере Мяннику, поделилась в Facebook в группе Liiklusinfo Tallinnas невероятным видео о том, как среди загоравших промчался Range Rover.

"Эти пьяные клоуны катаются в Мяннику между маленькими детьми и по чужим вещам", - говорится в подписи к видео.

Автор видео сказала Elu24, что многие находившиеся на пляже сразу позвонили в полицию. По ее словам, они почти проехались по ее вещам.

"Многие люди бросились собирать свои вещи, чтобы по ним не проехались", - рассказала она.

Однако сидевший за рулем мужчина лишь в окне машины развел руками.

В группе «EZ-дуны!» поделилась видео другая очевидица произошедшего. Ее возмутило, почему полиция так быстро уехала. "Полиция приехала, посмотрела, поговорила с молодежью и … уехали. Вопрос - почему? Нас, свидетелей, которых было много, никто ничего не спросил".

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Эстонии Керли Вирк подтвердила, что полиция получила тем утром сообщение о данном инциденте. "В 10:45 поступило сообщение, что внедорожник ехал по песку в карьере Мяннику в волости Саку. Звонивший заподозрил, что странное поведение водителя может свидетельствовать о том, что он не трезв".

По словам посетителя пляжа, позвонившего в Центр тревоги Эстонии, в той же компании был мужчина за рулем Audi, и были основания полагать, что он также употреблял алкоголь.

Однако во время звонка в Центр тревоги внедорожник покинул пляж, и полицейский патруль не смог поймать автомобиль для проверки. Но водитель Audi не уехал с пляжа. "Было установлено, что он не употреблял алкоголь и был трезвым водителем у своих друзей", - заявила Вирк.