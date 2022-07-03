Елгавский городской автобус съехал в кювет, один человек госпитализирован
В воскресенье, 3 июля, городской автобус Елгавы съехал в кювет, один человек был доставлен в больницу.
В воскресенье, 3 июля, городской автобус Елгавы съехал в кювет, один человек был доставлен в больницу.
Автобус Jelgavas autubusu parks, который курсирует по маршруту номер 8, по дороге Межвиди в Глудской волости Елгавского края, около 13:45 съехал в кювет.
Гинтс Буркс, член правления пассажирского транспортного предприятия, утверждает, что в автобусе находились водитель и четыре пассажира.
Четверо человек отказались от медицинской помощи, один госпитализирован. Также сообщается, что участники инцидента не получили значительных травм.
Автобус вытащили из кювета и припарковали в Елгавском автобусном парке.
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