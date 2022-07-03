В Египте при нападении акулы погибла еще одна туристка
В результате нападения акулы в курортном городе Хургада погибла еще одна туристка. Об этом сообщило Министерство окружающей среды Египта.
В результате нападения акулы в курортном городе Хургада погибла еще одна туристка. Об этом сообщило Министерство окружающей среды Египта.
3 июля еще одна женщина погибла после нападения акулы. Обстоятельства второго инцидента не сообщаются. Известно, что оба нападения произошли на курорте Сахл Хашиш, который находится в 18 км от международного аэропорта Хургада.
Министерство окружающей среды выразило соболезнования семьям погибших и пообещало провести детальное расследование.
Напомним, что накануне 68-летней гражданке Австрии акула откусила руку и ногу. Женщина погибла от болевого шока по дороге в больницу.
После нападения акулы на три дня запретили купание, дайвинг, снорклинг и рыбалку от района Сахл-Хашиш до бухты Макади-Бэй.
По словам отдыхающих, спасатели среагировали слишком медленно.
Известно, что последние несколько лет о подобных инцидентах местные СМИ не сообщали. В декабре 2010 в районе другого курортного города Шарм-эш-Шейх произошло пять нападений акул на отдыхающих. Тогда погибла одна гражданка Германии, пострадали три россиянина и украинец.
Видео нападение акулы на австралийскую туристку:
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