Ушел из жизни латвийский художник Артур Никитин

Издание приводит слова Артура Никитина-младшего: "Прошу отнестись с уважением, и позволить нам пережить утрату. Я все расскажу. Это был тяжелый путь в полтора года. Тяжелые диагнозы. В данный момент не готовы давать какие-либо комментарии".

Артур Петрович Никитин - был известным в Латвии художником, профессором и ранее руководил курсом дизайна в Балтийской международной академии.

В 1941 году был эвакуирован с родителями в Башкирскую АССР, где проживал до 1944 года. С 1944 по 1948 год жил на Украине. Вместе с семьей переехал в Ригу в 1948 году. В 1953 году Никитин окончил Рижскую среднюю школу №13, с 1953 по 1957 год учился в Рижском медицинском институте, но оставил его, уйдя с четвертого курса. В 1957 году по отличным результатам вступительных экзаменов был сразу принят на второй курс Отделения графики Латвийской академии художеств.

Работы Артура Никитина выставлялись с 1958 года. По-настоящему Никитин увлекся живописью, в частности, живописным портретом, в 1976 году, после того, как пожар уничтожил его мастерскую. Именно в конце 1970-х годов к нему приходит серьезная и вполне заслуженная известность. Последняя выставка работ Артура Никитина прошла выставка работ в рижском Digital Art House.

Работы Никитина хранятся в коллекциях Латвийского Национального Художественного музея, Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Третьяковской галереи в Москве, Государственного Русского Музея в Санкт-Петербурге, ряда других музеев, а также в частных коллекциях России, США и Западной Европы.