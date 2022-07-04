Саманта Тина потеряла своего питомца: "Навеки в моем сердце и памяти!"

Она разместила снимок с собакой и написала:

"Сегодня Скарабей ушел на небо... Навеки в моем сердце и памяти! Люблю".

На прошлой неделе в программе Slavenības. Bez filtra канала STV Pirmā!, что у нее пса Скарабея, который с ней 10 лет, начались проблемы с желудком и она обратилась к ветеринару.

Саманта Тина открыто признается, что пес для нее словно ребенок:

"Мой Скарабей - это не просто собака. Я уважаю его характер. Не надеваю ему какую-то одежду. Мне порой говорят: "О, он на вас рычит?". Я отвечаю: "Да, потому что у него свой характер и свое мнение. Я знаю, что он меня защищает и очень чувствует мою эмоциональную гамму. Сколько мы вместе сидели и плакали. Я плачу, а он залезает ко мне на колени и смотрит".

Она добавила, что за это время пережила со Скарабеем многое - смену имиджа, места жительства и многое другое.

"Он всегда был рядом", - сказала Саманта и эмоционально добавила, что ей трудно смотреть, когда псу проводят медицинские процедуры.

"Смотря, как ему делают уколы, у меня льются слезы. Не дай бог, я услышу, как он воет. Тогда я сама плачу", - призналась певица.