Украинские беженцы в Эстонии работают сборщиками клубники и не только

Украинские военные беженцы помогают со сбором клубники на ферме Лятте. Вильяр Варрик, владелец фермы Лятте, затруднился сказать точно, сколько украинцев работает в этом году, потому что в трудовой спешке нет возможности всех пересчитать.

В сезон сбора клубники помощники нужны всегда. Хозяин фермы в основном искал помощников в социальных сетях. "Где же еще, все люди там", - сказал Варрик. Помощников из Украины он нашел в группе Facebook "Друзья Украины в Тарту". Хотя иногда возникает языковой барьер, по словам Варрика, работа идет хорошо.

Сомнительные объявления

Помимо сбора клубники, через социальные сети ищут помощников и в других областях. В социальных сетях можно найти очень хорошие предложения о работе, но нужно быть осторожным, предупредила руководитель тартумааского отделения Кассы страхования от безработицы Яне Вяли. В Сети отсутствует полноценный контроль, поэтому там можно найти, так сказать, предложения о работе по-черному.

По словам Вяли, бывали случаи, что украинцы, которые обращались в Кассу страхования от безработицы, даже не знали название предприятия, на которое они трудились, или потом оказывалось, что упомянутых компаний не существует вовсе.

"Украинцы сейчас очень уязвимы, - пояснила Вяли. - Они просто так мотивированы искать работу". Следовательно, они также имеют больший риск устроиться на работу по-черному или стать жертвой мошенничества.

"Я очень надеюсь, что каждый украинец найдет друга-эстонца, с которым можно посоветоваться в подозрительных ситуациях", - добавила Вяли. В случае сомнений следует обратиться в Трудовую инспекцию. На сегодняшний день 966 военных беженцев из Украины зарегистрировались в качестве безработных в Тартуском уезде, 40 процентов из них нашли работу. Вяли заявила, что трудоустройство этих людей было относительно быстрым, главным образом потому, что они очень мотивированы устроиться на работу.

Независимо от уровня образования, они в основном ищут более простую работу, с которой легче иметь дело в чужой стране.

Например, украинцы работают расстановщиками товаров, официантами и уборщиками. На этих должностях языковой барьер также не является большой проблемой. Однако в ближайшем будущем это может вообще перестать быть проблемой. "Они очень быстро пытаются выучить эстонский язык, это так трогательно", - сказала Вяли.

Помимо языка, есть и другие препятствия. Например, многие ищущие работу матери беспокоятся о том, где оставить своих детей на рабочий день. Тем более, что украинцы уходят на пенсию раньше эстонцев и у них принято оставлять детей на день на попечение бабушек и дедушек. Однако тут выясняется, что бабушки и дедушки еще не достигли пенсионного возраста в эстонской системе, и многим приходится снова искать работу, пояснила Вяли.

Трудолюбивые люди

Несмотря на проблемы, работодатели проявляют гибкость при наборе военных беженцев, как с точки зрения их языковых навыков, так и с точки зрения рабочей нагрузки.

Компаниям, нанимающим людей из Украины, в свою очередь помогает Касса страхования от безработицы. На ее сайте можно среди прочего подать заявку для получения соответствующей поддержки. Цель поддержки - способствовать адаптации военных беженцев как на рабочем месте в Эстонии, так и в повседневной жизни в целом.

Кроме того, Касса страхования от безработицы организует мероприятия по трудоустройству для военных беженцев, где у них есть возможность лично встретиться с работодателями. Следующее такое мероприятие состоится в сентябре в Тартумаа.

Вяли с оптимизмом смотрит на эффективность поиска работы в будущем, потому что работодатели отзываются о военных беженцах лишь положительно. "Говорят, что украинцы хорошие и трудолюбивые люди", - добавила она.