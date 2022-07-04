Умерла писательница Агате Несауле

Агате Несауле в 1944 году вместе с семьей бежала в Германию, жила в лагере для беженцев на территории приюта для душевнобольных в Лобетале (ныне в составе города Бернау). С 1950 года в США.

В 1956 году окончила школу в Индианаполисе и дебютировала как писательница. Свет увидел написанный по-латышски рассказ "Звонит телефон" (Tālrunis zvana) во втором выпуске латышского эмигрантского журнала Jaunā Gaita. Она появилась под псевдонимом Андра Нерета (латыш. Andra Nereta) .

В 1963 году окончила Университет Индианы в Блумингтоне по специальности "английская филология". Много лет преподавала в Университете Висконсин-Уайтуотер, занимала пост президента Ассоциации новых языков Среднего Запада (англ. Midwest Modern Language Association).

Известность Несауле приобрела после выхода книги "Женщина в янтаре" (A Woman in Amber) о детстве в Германии и юности в США.