В Литву доставлен "Байрактар", который предполагается подарить Украине

"Байрактар" Vanagas со всеми закупленными боеприпасами уже в Литве!" - написал министр в Твиттере.

"6 июля мы кратко представим его на базе ВВС Шауляй, после чего он продолжит свой путь в Украину", - сказал министр.

The Bayraktar "Vanagas" with all the bought ammunition is already in Lithuania! On 6th of July we will have a quick presentation of it in the Šiauliai Air Base and after that it’s further path is to Ukraine! 🇺🇦 — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) July 4, 2022

В среду Литва будет отмечать День государственности - День коронации короля Миндаугаса.

Как сообщалось, узнав о пожертвованиях, собранных в Литве, Турция и производитель этих беспилотников решили подарить Литве современный боевой беспилотник "Байрактар" в комплекте со всем оптическим и базовым оборудованием. Полтора миллиона пожертвованных средств будут переданы Министерству обороны Литвы для вооружения беспилотника, а остальные 4,4 миллиона евро пожертвований будут направлены на гуманитарную, оборонную и восстановительную помощь Украине.

Ранее RUS TVNET писал, что за три дня жители Литвы пожертвовали пять миллионов евро, которые необходимы для покупки и передачи в дар Украине беспилотного летательного аппарата "Байрактар", произведенного в Турции. Об этом рассказал инициатор кампании по сбору средств журналист Андрюс Тапинас, поблагодарив всех жертвователей.