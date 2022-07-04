Младшеклассникам оставят бесплатные школьные обеды

Он заявил, что с 1 сентября на бесплатные обеды для учащихся 1-4 классов будет выделено более 2 евро каждому, а в последующие месяцы с учетом общей экономической ситуации и подготовки нового бюджета ожидается увеличение этой суммы.

По словам Пабрикса, также сегодня обсуждался вопрос о дополнительном финансировании общественных СМИ, связанных с войной в Украине. Министерству культуры предложено согласовать с Министерством экономики, сколько средств и на какие цели выделить. Министр обороны заявил, что большое количество партнеров по коалиции согласны с тем, что это финансирование должно быть увеличено.

На пресс-конференции министр юстиции Янис Борданс подчеркнул, что Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения и Министерство сельского хозяйства с апреля обсуждают, как пересчитать стоимость бесплатных обедов и как обеспечить на это финансирование.

Он подтвердил, что на совещании была достигнута договоренность, чтобы с 1 сентября детям были предоставлены бесплатные обеды на сумму чуть более 2 евро. С другой стороны, со следующего года могут начать предоставляться бесплатные обеды на сумму более 3 евро.

Что касается увеличения финансирования на бесплатные обеды, парламентский секретарь премьер-министра Эвика Силиня пояснила на пресс-конференции, что недостающая разница будет компенсирована из государственного бюджета программы "Средства на непредвиденные расходы". Также условлено, что с 1 января, когда будут согласованы различные требования к качеству питания, обсуждение увеличения финансирования будет продолжено.

Ранее сообщалось, что МОН не планирует в этом году выделять дополнительные средства на растущие расходы на питание школьников. Однако министр образования и науки Анита Муйжниеце весной заявила, что обратится к правительству с просьбой о выделении дополнительного финансирования, чтобы получить необходимые средства на обеспечение питанием учащихся учебных заведений с сентября по декабрь.