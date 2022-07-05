Как представители ЛГБТ воюют на фронте и защищают Украину

Борис Хмелевский ФОТО: Из личного архива Бориса Хмелевского

- Как изменилась ваша жизнь после 24 февраля?

- Моя жизнь изменилась кардинально: вместо сангрии на пляжах Испании – у меня теперь в руке автомат.

С началом полномасштабного вторжения России я вступил в Вооруженные Силы Украины (ВСУ) и сейчас у меня должность старший боевой медик роты.

Мое первое образование - фельдшер, военного опыта у меня до этого не было, но я решил, что всему можно научиться и никогда не поздно, тем более, когда в твоей стране война. Я провожу учения для военных, которые служат вместе со мной, – это очень важная тема, которую должен знать каждый солдат, изучаю военное дело и параллельно занимаюсь своей основной работой – предоставлением правозащитной помощи.

Я нахожусь в Киеве и был здесь все время, застал все, что происходило с 24 февраля, но сейчас в столице более-менее спокойно, поэтому в ближайшее время я переведусь в другой батальон, который воюет на востоке Украины и принимает активное участие в зоне боевых действий, там я буду более полезным. Война – это всегда коллективное дело, воюют не отдельные люди, воюют нации. Ты должен вкладывать максимум своих усилий, чтобы добиться победы, потому что, если кто-то будет работать на половину или на одну треть, – мы просто проиграем и нас уничтожат. Ставки слишком высоки во время войны.

Борис Хмелевский ФОТО: Из личного архива Бориса Хмелевского

- Почему решили вступить в ВСУ?

- Я не видел других вариантов: единственной способ защищать права и ценности человека сейчас в Украине – это взять автомат в руки и идти в ВСУ, к сожалению, других вариантов россияне нам не оставили. Самое приятное, что в моем подразделении большинство людей - это добровольцы, они пришли по собственному желанию в первые дни, в первые недели войны, и конечно, отрадно оказаться в окружении тех, кто замотивирован и кто разделяет твои взгляды, ты понимаешь, что ты в правильном месте и с правильными людьми.

Признаюсь честно, было страшно принять решение идти в военное подразделение – это точно не то место, где бы я хотел быть, и не та ситуация, в которой бы я хотел оказаться, но как говорится: "Мы не выбираем времена, мы можем только решать, как жить в те времена, которые выбрали нас", – поэтому я считаю, что я там, где нужен. Мой главный принцип пребывания в армии – стараться, как можно меньше думать о трудностях и делать то, что от меня требуют.