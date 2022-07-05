Как представители ЛГБТ воюют на фронте и защищают Украину

Во всем мире прошел месяц прайда - ЛГБТ сообщества борются за свои права и равенство, а в это время уже 5-ый месяц представители ЛГБТ в Украине сражаются за свою жизнь, за независимость своей страны и за демократическое будущее. Борис Хмелевский - один из них. Он руководит Национальным хабом параюристов - правозащитным бесплатным проектом для ЛГБТ-комьюнити в Украине. Поговорили с ним о том, какого воевать на фронте представителям ЛГБТ.
- Борис, расскажите о себе и своей довоенной жизни?
- До войны я много путешествовал, занимался спортом, писал аналитические статьи о влиянии российской пропаганды на постсоветском пространстве, поэтому был в теме того, что происходит. Я руководил и продолжаю руководить хабом параюристов. Мы предоставляем бесплатную помощь для представителей ЛГБТ-сообществ, секс-работников и ВИЧ-позитивных людей, помимо этого, мы оказываем правовую, социальную, финансовую и психологическую помощь. С началом полномасштабной войны наша организация также начала помогать людям на оккупированных территориях, консультировать по вопросам выезда, военкоматов и собирать деньги для украинской армии. Я решил этим заниматься, потому что это соответствует моим ценностям. Вся моя жизнь заключается в построении в Украине демократического свободного общества, и неважно, было это участие в Революции достоинства на Майдане в качестве врача, волонтерские поездки на Донбасс, национальный активизм или же активизм связан с защитой прав и свободы человека – это все всегда было и будет направлено на одну идею: я хочу, чтобы Украина была успешной европейской, демократической страной.
- Как изменилась ваша жизнь после 24 февраля?
- Моя жизнь изменилась кардинально: вместо сангрии на пляжах Испании – у меня теперь в руке автомат.
С началом полномасштабного вторжения России я вступил в Вооруженные Силы Украины (ВСУ) и сейчас у меня должность старший боевой медик роты.
Мое первое образование - фельдшер, военного опыта у меня до этого не было, но я решил, что всему можно научиться и никогда не поздно, тем более, когда в твоей стране война. Я провожу учения для военных, которые служат вместе со мной, – это очень важная тема, которую должен знать каждый солдат, изучаю военное дело и параллельно занимаюсь своей основной работой – предоставлением правозащитной помощи.
Я нахожусь в Киеве и был здесь все время, застал все, что происходило с 24 февраля, но сейчас в столице более-менее спокойно, поэтому в ближайшее время я переведусь в другой батальон, который воюет на востоке Украины и принимает активное участие в зоне боевых действий, там я буду более полезным. Война – это всегда коллективное дело, воюют не отдельные люди, воюют нации. Ты должен вкладывать максимум своих усилий, чтобы добиться победы, потому что, если кто-то будет работать на половину или на одну треть, – мы просто проиграем и нас уничтожат. Ставки слишком высоки во время войны.
- Почему решили вступить в ВСУ?
- Я не видел других вариантов: единственной способ защищать права и ценности человека сейчас в Украине – это взять автомат в руки и идти в ВСУ, к сожалению, других вариантов россияне нам не оставили. Самое приятное, что в моем подразделении большинство людей - это добровольцы, они пришли по собственному желанию в первые дни, в первые недели войны, и конечно, отрадно оказаться в окружении тех, кто замотивирован и кто разделяет твои взгляды, ты понимаешь, что ты в правильном месте и с правильными людьми.
Признаюсь честно, было страшно принять решение идти в военное подразделение – это точно не то место, где бы я хотел быть, и не та ситуация, в которой бы я хотел оказаться, но как говорится: "Мы не выбираем времена, мы можем только решать, как жить в те времена, которые выбрали нас", – поэтому я считаю, что я там, где нужен. Мой главный принцип пребывания в армии – стараться, как можно меньше думать о трудностях и делать то, что от меня требуют.
Очень многие говорят: "Ты же хотел поехать на фронт, ты хотел пойти в армию, ты хотел воевать, ты осознано пошел на смерть", – это все полный бред, никто не хочет умирать, никто не хочет воевать, никто не хочет сидеть в окопах, никто не хочет здесь быть. Все хотят наслаждаться своей мирной жизнью, но мы не выбирали эту ситуацию, поэтому если мы хотим наслаждаться своей жизнью в будущем – мы должны ее отвоевать.
- Как вы решились на свой каминг-аут в военной части и как реагирует на это побратимы?
- На самом деле люди, которые идут воевать, они не боятся уже ничего, у тебя нету времени для глупых мыслей и страхов – война очень меняет твое ощущение мира.
Не было такого момент, чтобы я стал на табуретку и признался своим побратимам в своей ориентации, я просто не скрывал ни от кого эту информацию. Я часто даю интервью о ЛГБТ-комьюнити и пишу посты на эту тему в социальных сетях, поэтому не сложно понять по моей жизни в интернете, кто я и в чем моя особенность.
Мои побратимы совершенно нормально на это реагирует и это никак не отразилось на их отношении ко мне. Это армия и здесь мало, кого интересует твоя личная жизнь. Мое мнение, что не важно, какой ты ориентации или гендерности – главное твоя национальная идентичность себя. В украинской армии очень редко проявляясь и проявляется дискриминация квир-людей, но такие случаи присутствуют. Существует организация ЛГБ- военных, там мы создали общий чат, чтобы у нас была возможность фиксировать все неприятные случаи, которые происходят с представителями ЛГБТ в военное время. Мы предоставляем пострадавшим ЛГБТ украинцам помощь на всех уровнях и пытаемся предать огласке эту проблему в обществе.
- Как во время войны представители ЛГБТ-сообщества помогают Украине?
- Квир-люди помогают на всевозможных фронтах Украины: начиная от волонтерского, информационного, гуманитарного фронта и заканчивая военным. Все зависит не от твоей принадлежности к какому-либо сообществу, а все зависит от твоих внутренних ценностей.
Тысячи представителей ЛГБТ-сообщества воюют на фронте и принимают участие на нулевых позициях, такого раньше никогда не было.
Воюют лесбиянки, геи, бисексуальные люди, даже есть трансгендеры, двух женщин я знаю лично, и они находятся на передовых позициях на Донбассе.
10 июня в Киеве мы провели выставку "Я в Украине/Я вне Украины", которая была посвящена ЛГБТ-сообществу в рамках прайд-недели. На выставке были представлены истории квир-людей, которые приближают Украину к победе: кто-то воюет в ВСУ, кто-то волонтерит, а кто-то рассказывает заграницей всю правду о войне в Украине всему миру. Основная идея этого проекта была в том, чтобы показать людям, что ЛГБТ-сообщество активно принимают участие в обороне Украины, как и все украинцы. Представители ЛГБТ волнуются не только за свои права, они также политически-активные люди, которым не безразлична судьба Украины, и сейчас наше ЛГБТ-комьюнити доказывает это с оружием в руках.
- Как война повлияла на ЛГБТ-сообщество в Украине и что будет в дальнейшем?
- Эта война разрушила стереотипы о том, что люди из ЛГБТ-сообщества уехали или забоялись.
На самом деле никогда еще не было такой глобальной репрезентации сообщества во время военных конфликтов как во время этой войны.
Эта война разрушает не только стереотипы об ЛГБТ-сообществе в Украине, а и в принципе в целом мире. Очень тяжело будет после всех этих событий вешать ярлык на представителей ЛГБТ, что они "эгоистичные или трусливые". Война в Украине показала, что это не так.
Огромное количество гомофобных нарративов существовали в Украине при помощи российского финансирования и продвигались через определенные российские организации или же российскую церковь. Мы очень долго боролись, чтобы закрыть эти организации и перекрыть им финансирование. Многие думают, что ситуация с правами человека в России и Украине одинаковая, но это совсем не так: Россия – это империя зла, это страна антоним ко всем человеческим ценностям, которые мы считает важными, потому что их имперская идеология построена на ненависти к правам человека, к индивидуальности и ко всем демократическим институтам. Российская идеология построена на силе, на милитаризме, на ненависти ко всему и на разрушении всего, к чему они могут добраться.
Важно, чтобы мы понимали, что эта война – это не просто война между Россией и Украиной, на самом деле это война миров и ценностей.
В Украине сейчас решается, какие ценности победят: европейские ценности или российские имперские ценности.
- Помогают ли европейские ЛГБТ-организации Украине?
- Да, они предоставляют нам свою помощь. Нам лично значительную сумму денег отправил "Тбилиси прайд", так же нам помогали другие организации Балтийских стран, но в целом, исходя из моих наблюдений, европейское-ЛГБТ сообщество могло бы реагировать намного продуктивней и лучше. Мне неизвестны случаи о помощи европейских ЛГБТ-сообществ украинской армии, все помогают беженцам и закрывают какие-то гуманитарные потребности, но почему-то никто не задумывается о том, что причиной всех этих проблем стала вооруженная российская агрессия и единственный способ остановить это все – это победить Россию в военном плане. Многие люди "левых" взглядов в Европе игнорируют эту тему и включают режим пацифизма, но учитывая, что идет уже пятый месяц войны — это странно и неадекватно. Хотел бы попросить европейские ЛГБТ-комьюнити помогать ВСУ: собирать деньги на бронежилеты, каски, форму. Если наши солдаты будут всем обеспечены, у нас будет больше шансов остановить Россию.
Галерея: Борис Хмелевский - руководитель Национального хаба параюристов Украины
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