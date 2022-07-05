В очередях и без комфорта. Что происходит на границах Беларуси с ЕС

"Вроде бы эти санкции должны были уменьшить очереди на границе, а происходит все наоборот", - сетует дальнобойщик из Гродно Андрей, который двое суток отстоял в очереди на перецепку - чтобы забрать ввезенный из Европы товар и отвезти его в Россию. По словам Андрея, спрос на грузоперевозки по-прежнему высокий, при этом транспортные компании теряют большие деньги от непредсказуемой обстановки на границе.

Место в очереди к пункту пропуска можно купить

Такая ситуация вынудила одну из белорусских компаний, занимающуюся грузовыми перевозками, открыть неожиданную вакансию. Фирма предлагает водителям с личными автомобилями занимать очередь на одном из погранпереходов с Литвой, а затем уступать ее дальнобойщику. За каждые сутки такой "работы" наниматель обещает водителю 100 белорусских рублей (около 28 евро).

Как объяснили в компании "Монарх Плюс" из Бреста, разместившей необычное объявление, сделать это вынудила история, когда грузовик фирмы восемь суток находился в очереди на белорусско-литовской границе. "Пока машина стоит, денег она не зарабатывает, а на жаре водителям очень непросто. Поэтому приходится принимать такие неординарные решения", - рассказали в фирме-грузопервозчике. И добавили, что желающих занять вакансию оказалось много и сейчас объявление уже неактуально.

Водителям легковых автомобилей предлагают зарабатывать, занимая очередь на выезд из РБ ФОТО: DW

Впрочем, в разгар сезона отпусков эта услуга может быть востребована не только дальнобойщиками. Водители легковых автомобилей, стоящих в очереди на пересечение белорусско-польской границы около Бреста, стали замечать людей, которые предлагают сократить время ожидания на пути к погранпереходу. "Пока желающих воспользоваться таким предложением немного, поскольку в Бресте есть возможность забронировать электронную очередь для въезда в пункт пропуска. Но кто знает, как изменится ситуация, если машин станет еще больше, а купить бронь получится не у всех", - отмечает житель Бреста Сергей.

Действующих погранпереходов меньше, машин больше

На появление очередей на границе Польши и Беларуси повлиял и тот факт, что два автодорожных пункта пропуска между странами были закрыты еще во время пандемии COVID-19, а во время миграционного кризиса осенью 2021 года та же участь постигла и крупный погранпереход "Брузги" недалеко от Гродно.

Погранпереход "Тересполь" ФОТО: DW

"Теперь на своей машине проехать в Польшу можно только через два пункта пропуска. Конечно, это сказывается. Тем более, что в соседнюю страну и самолеты не летают, и пассажирские поезда отменены", - делится стоящий в очереди на границе минчанин Владислав. Его напарник Александр уточняет, что автомобилей на границе могло быть еще больше, но сейчас польская сторона пропускает на свою территорию только граждан Беларуси и стран ЕС.

"Для украинцев сделано исключение в связи со событиями в этой стране, но мы в очереди не замечаем, чтобы они массово ехали в Европу через Беларусь. А вот россиян на брестском переходе теперь нет: им для въезда в ЕС надо пересекать белорусскую границу с Литвой или Латвией", - говорит собеседник DW. И отмечает, что большие очереди наблюдаются и на польской стороне - в пункте пропуска "Тересполь", откуда попасть в Брест можно по "Варшавскому мосту". Здесь всего две полосы, но и они в некоторых местах перекрыты заградительными сооружениями. По словам Александра, это тоже очень сильно влияет на обстановку на границе.

Как повлиял безвиз на границе с ЕС

Между тем с 1 июля 2022 года белорусские власти разрешили въезжать в страну гражданам Польши без получения виз, назвав целью этого шага "поддержание добрососедских отношений". Ранее безвиз при посещении Беларуси был введен с 15 апреля для граждан Литвы и Латвии.

Дальнойбойщик из Гродно Андрей, который часто ездит в литовском направлении, подтверждает, что после такого решения поток легковых машин резко увеличился. "Если на самих погранпереходах есть какие-то удобства, то в очередях у пунктов пропуска тяжелые условия и люди реально мучаются: ни туалетов, ни обычных навесов, где можно было бы спрятаться от жары", - говорит водитель фуры.