На фестивале Lampa 340 человек узнали свой ВИЧ статус

"Тестовая точка на фестивале Lampa работает уже несколько лет, и мы четко видим хорошую тенденцию - с каждым годом отношение посетителей фестиваля к тестированию становится все более позитивным. В этом году посетители были по-настоящему открыты, приходили на тесты парами, приводили на своих друзей и без проблем говорили на тему ВИЧ и проходили тест знаний", - говорит председатель правления Baltijas HIV asociācija Инга Упмаце.

"Мы очень рады каждому проведенному тесту и каждой беседе, потому что ВИЧ-инфекцию в Латвии можно остановить, если как можно больше людей будут знать о ВИЧ и о том, как избежать заражения, как использовать презервативы для защищенного секса, а люди, живущие с ВИЧ, будут проинформированы об этом и будут лечиться, потому что пролеченный больной ВИЧ не распространяет дальше инфекцию", - подчеркивает Инга Упмаце.

Латвия находится на лидирующих позициях в Европейском Союзе по количеству впервые диагностированных случаев ВИЧ и СПИДа на население. В последние годы число новых зарегистрированных случаев ВИЧ колеблется от 300 до 200 в год. Исследование показывает, что только три четверти ВИЧ-инфицированных в Латвии знают о своем ВИЧ-статусе, а это означает, что остальные продолжают распространять ВИЧ.