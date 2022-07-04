Вт, 5.07.2022
Следует ли поддерживать привычную температуру в каждой из комнат дома зимой, или же в некоторых из них может быть чуть прохладнее. Клаус Мюллер, глава Федерального агентства по сетям
Клаус Мюллер, глава Федерального агентства по сетям

На фестивале Lampa 340 человек узнали свой ВИЧ статус

ВИЧ. Иллюстративное фото ФОТО: MANJUNATH KIRAN / AFP

Много ответственных людей останавливались на ВИЧ остановке фестиваля  Lampa, где с 1 и 2 июля работал пункт тестирования Baltijas HIV asociācija - за два дня фестиваля было сделано 340 тестов на ВИЧ и 341 гепатит С, также каждый из тестируемых получил полезную информацию.

"Тестовая точка на фестивале Lampa работает уже несколько лет, и мы четко видим хорошую тенденцию - с каждым годом отношение посетителей фестиваля к тестированию становится все более позитивным. В этом году посетители были по-настоящему открыты, приходили на тесты парами, приводили на своих друзей и без проблем говорили на тему ВИЧ и проходили тест знаний", - говорит председатель правления Baltijas HIV asociācija Инга Упмаце.

"Мы очень рады каждому проведенному тесту и каждой беседе, потому что ВИЧ-инфекцию в Латвии можно остановить, если как можно больше людей будут знать о ВИЧ и о том, как избежать заражения, как использовать презервативы для защищенного секса, а люди, живущие с ВИЧ, будут проинформированы об этом и будут лечиться, потому что пролеченный больной ВИЧ не распространяет дальше инфекцию", - подчеркивает Инга Упмаце.

Латвия находится на лидирующих позициях в Европейском Союзе по количеству впервые диагностированных случаев ВИЧ и СПИДа на население. В последние годы число новых зарегистрированных случаев ВИЧ колеблется от 300 до 200 в год. Исследование показывает, что только три четверти ВИЧ-инфицированных в Латвии знают о своем ВИЧ-статусе, а это означает, что остальные продолжают распространять ВИЧ.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back