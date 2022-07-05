Аболиньш: ПБК больше не вернется в латвийские СМИ

Он подчеркивает, что ПБК не вернется в латвийские СМИ.

Ранее вступило в силу решение NEPLP об аннулировании выданного ПБК разрешения на вещание программы "ПБК Латвия".

NEPLP оценил нарушения нормативных актов как существенные, вредящие особо охраняемым правам и интересам общества, к тому же во время чрезвычайной ситуации. Совет считает нарушения систематическими и несовместимыми с задачей деятельности электронного СМИ - информировать, образовывать и развлекать аудиторию, а также действовать в рамках закона и в интересах общества.

Лицензия на вещание программы "ПБК Латвия" сроком на 10 лет была выдана в феврале 2015 года.

По информации Firmas.lv, в 2020 году ПБК работал с оборотом 4,319 млн евро, что на 0,7% больше, чем годом ранее, а убытки по сравнению с прибылью прошлого года составили 12 920 евро.

ПБК зарегистрирован в сентябре 2002 года, его уставный капитал составляет 49 980 евро. Единственным владельцем является Baltijas mediju alianse, наполовину принадлежащая гражданину России Алексею Плясунову и гражданину Латвии Олегу Солодову.

Baltijas mediju alianse владеет еще несколькими медиакомпаниями.