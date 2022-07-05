В Риге пройдет третий фестиваль Baltijas Drag King

Вводным мероприятием фестиваля станет лекция об истории дрэг-кингов и нынешнем развитии дрэга в Балтии, который проведут сооснователи коллектива Baltijas Drag King Emmanuele Lampá и Timmy, преподнося также взгляд изнутри на то, что такое перформативное исполнение маскулинности на сцене.

Программа продолжится вечером открытого микрофона для ЛГБТК сообщества "Openly Queer Mic" в сотрудничестве с организацией "Active Rainbow" и вечером дискуссий под руководством представителей квир активизма Балтии Ieva Ruzgite, Aet Kūsika и Rebeka Polsdam.

Посетители особо приглашаются присоединиться к мастерской художника по сумкам H-P Lehkonen и Vivianna Maria Stanislavska, а основы театральной маскулинности и совершенствование образа можно будет освоить на мастер-классе шведского дрэг-кинга Liam Teasem.

В этом году на фестивале пройдут два шоу дрэг-перформансов, в пятницу на сцену также будут приглашены латвийские и эстонские дрэг-квины, а в субботу будет награждён четвертый король дрэг-кингов Балтии.

На официальном закрытии фестиваля будет играть DJ Lévi, также известная, как Анце (из House de la Cincy) и Mende#Medne.

Все мероприятия бесплатные и происходят в Kaņepes Kultūras centrs и Diagonāle. Больше о программе фестиваля и коллективе Baltic Drag King можно узнать в социальных сетях Facebook и Instagram

Коллектив Baltic Drag King работает как объединение художников дрэг-перформанса начиная с прошедшего в конце 2019 года фестиваля Latvijas Drag King. В 2021 году сообщество было переименовано в коллектив Baltijas Drag King, чтобы соответственно отражать участников из Латвии, Литвы и Эстонии. Коллектив выступает как группа и отдельно во всех трех странах Балтии, сотрудничая с художниками перформанса из Объединенного королевства, Германии, Чехии, Молдовы и Польши. В 2021-м году коллектив получил награду Varavīksnes cīnītājs 2021, который вручает сеть работников культуры радуги северных стран за заметный вклад в развитие прав и культуры ЛГБТК.

Автором визуальной идентичности фестиваля Baltijas Drag King 2022 является Vivianna Maria Stanislavska. Фестиваль проходит с поддержкой Kaņepes Kultūras centrs и финансированием Nordic Culture Point.

Галерея: Baltijas Drag King 2021