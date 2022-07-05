СМИ: в России неизвестные атаковали воинскую часть

По данным издания, нападение совершили на воинскую часть под номером 12721, после чего скрылись. Как написано в ориентировке, которая попала к изданию, атаковавшие были одеты в темно-красную одежду. Сейчас они в розыске, также известно, что один из них получил ранение огнестрельным оружием.

Местные жители рассказали, что рано утром слышали автоматные очереди, а в страницах города в соцсетях было опубликовано видео со следами, напоминающими кровь. Ролик был снят недалеко от ТЭЦ, где ранее слышали стрельбу.

Как сообщалось еще в мае, в разных регионах России после начала военного вторжения в Украину начали поджигать военкоматы. Советник главы Офиса президента Украины Зеленского Алексей Арестович утверждал, что после начала войны случились "десятки" поджогов военкоматов, однако подтверждения этих данных у журналистов не было.

В мае поджоги происходили на фоне циркулировавших слухов о возможной мобилизации в России.