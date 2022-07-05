Вт, 5.07.2022
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Илзе Индриксоне, министр экономики

Президент Китая отклонил приглашение Путина посетить Россию. Кремль это отрицает

ФОТО: Reuters / Scanpix

Кремль опроверг опубликованную японской газетой Yomiuri Shimbun информацию о том, что председатель КНР Си Цзиньпин отказался от приглашения российского президента Владимира Путина посетить Россию, сообщает "Медуза".

Как заявил во вторник, 5 июля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, информация об отказе главы Китая от приглашения посетить Россию не соответствует действительности.

Он отметил, что Путин получил приглашение посетить Китай, а Си - приезатьв  Россию. Эти визиты пока не запланированы, так как в Китае еще действуют ограничения, введенные для борьбы с Covid-19.

Песков подчеркнул, что оба этих визита состоятся, когда позволит ситуация.

Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщил, что Путин пригласил президента Китая посетить Россию 15 июня, но Си Цзиньпин сказал, что такой визит будет сложно осуществить в ближайшее время из-за пандемии Covid-19.

Японская газета сообщает, что визит Си Цзиньпина в Россию может еще больше усилить напряженность в отношениях Китая с США и Европой.

В последний раз Си и Путин лично встречались на открытии Олимпийских игр в Пекине в феврале этого года. С начала пандемии Covid-19 Си ни разу не выезжал за пределы Китая.

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