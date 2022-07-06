Путин предложил войскам, бравшим Лисичанск, отдохнуть. Что дальше?

Все перемещения вражеских группировок, а иногда и отдельных боевых единиц отслеживаются в режиме онлайн.
К тому же из-за относительной насыщенности зенитно-ракетными комплексами авиация с обеих сторон если не полностью парализована, то ее возможности сильно ограничены. Россия может наносить ракетные удары с воздуха, не входя в зону поражения ПВО, но точность этих ударов вызывает вопросы. Обе стороны иногда используют фронтовую авиацию, но очень осторожно.
По этой причине трудно ожидать каких-то резких изменений ситуации на фронте. Если не считать Мариуполь, гарнизон которого был осознанно оставлен для обороны окруженного города, за все четыре с лишним месяца войны ни одной из сторон еще не удавалось провести успешную стратегическую операцию, которая завершилась бы окружением и разгромом крупной группировки противника.
В этих условиях идёт война на истощение. Россия и Украина стараются нанести противнику максимальный ущерб. Наносятся удары по складам боеприпасов и другим военным объектам в глубине обороны. Украинская армия в этом в последнее время заметно активизировалась - возможно, начинают сказываться поставки западного дальнобойного оружия.
3 июля ВСУ нанесли сильный ракетный удар по аэродрому Мелитополя, который находится в 70 километрах от линии фронта.
На следующий день ракетным ударом накрыло склад боеприпасов в городе Снежное, расположенном на территории самопровозглашенной ДНР, в глубоком тылу российских войск.
По сообщениям СМИ и соцсетей, украинская артиллерия на днях уничтожила еще около десятка российских военных складов в Донбассе и Николаевской области.
Россия тоже наносит мощные удары по украинским тылам и линиям снабжения.
Чего дальше ждать от российской армии?
Северодонецк и Лисичанск были основными местами сражений, но линия фронта - огромная и тянется внутри и вдоль Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Где теперь Россия будет наступать?
Перебрасывать солдат с луганского на другой фронт не только трудно, но и нелогично, если поставлена цель "освобождения" так называемых Луганской и Донецкой "народных республик".
Правда, надо чем-то пополнить потери, понесенные российскими войсками при взятии украинских укрепрайонов, прежде чем приступать к штурму новых.
Слова Владимира Путина о том, что российские войска в Луганской области должны "отдохнуть и нарастить свои боевые возможности", могут свидетельствовать о приказе российского президента этим подразделениям взять оперативную паузу, заявил в своей последней сводке о ситуации на фронте американский Институт изучения войны (ISW).
По оценке экспертов ISW, "публичные заявления Путина, вероятно, говорят о его озабоченности состоянием войск на фоне периодических жалоб в России о том, как с ними [военнослужащими] обращаются".
Институт изучения войны подчеркивает, что подразделения, воевавшие в Северодонецке и Лисичанске, скорее всего, действительно нуждаются в значительном периоде отдыха и перевооружения, прежде чем смогут возобновить полномасштабные наступательные действия.
Но это палка о двух концах - противник тоже отдохнет, наберется сил, укрепит свои позиции и подтянет новое вооружение.
"Однако неясно, согласится ли российская армия пойти на риск и дать своим, вероятно, измотанным войскам такую оперативную паузу, которой будет достаточно для восстановления сил", - отмечают эксперты ISW.
Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си - подпишитесь на наши каналы:
Загрузите наше приложение: