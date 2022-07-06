Путин предложил войскам, бравшим Лисичанск, отдохнуть. Что дальше?

По мнению военных специалистов, главная заслуга командующих центральной и южной группировок российских войск Александра Лапина и Сергея Суровикина состоит в том, что, в отличие от предыдущих фаз войны, российским военным удалось скоординировать действия с двух направлений и добиться поставленной цели.

Но и украинцам удалось организованно отступить большими силами на заранее подготовленные позиции, отмечают эксперты.

На фронте без перемен?

Украина обороняется и отходит, Россия в основном наступает, пусть и не быстро. Почему поставки западного оружия не изменили ситуацию на фронте?

Западные страны уже передали Украине значительный арсенал и планируют существенно нарастить объём военной помощи. Но сами по себе поставки даже самого современного чудо-оружия не способны переломить ход военных действий.

Во-первых, это оружие еще надо освоить и адаптировать, перестроить организацию взаимодействия между различными боевыми подразделениями.

Во-вторых, нужно понять (зачастую опытным путем), где и при каких условиях это оружие наиболее эффективно.

В-третьих, необходимо обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов и обслуживание новой техники.

Всё это требует времени. Но если бы не военная помощь НАТО, украинской армии сейчас было бы гораздо тяжелее.

Украинской армии на ходу приходится осваивать западную военную технику ФОТО: Getty Images

Украине досталось советское военное наследство - не самые новые танки, БМП и БТРы, разномастная артиллерия разных калибров, авиация, не способная на равных вести бой с современными российскими истребителями, не самая современная система ПВО.

Были, правда, и собственные, довольно удачные разработки - такие как противотанковый ракетный комплекс "Стугна" (по многим показателям более грозный, чем Javelin и NLAW), противокорабельные ракеты "Нептун" (глубокая модернизация советской Х-35), самоходная гаубица "Богдана", использующая 155-миллиметровый натовский калибр. Имелись на вооружении и западные ПТРК и ПЗРК.

Как бы то ни было, оборонная промышленность Украины и ее военные запасы не были рассчитаны на ведение полномасштабной затяжной войны - к такой готовятся не один год. Если на первом этапе российского вторжения у ВСУ хватало боеприпасов, то с переходом военного конфликта в долгоиграющую стадию они стали быстро заканчиваться.

И пополнить их было практически неоткуда - страны НАТО используют боеприпасы других калибров. Что-то удалось наскрести по сусекам, но ясно, что надолго этого не хватит.

В такой ситуации поставки западного вооружения оказались не столько усилением огневой мощи ВСУ, сколько перевооружением "на ходу". Не то что бы украинская армия сильно рвалась перейти на стандарты НАТО - само так получилось.

Кому на руку война в режиме онлайн?

В чем особенность современного военного конфликта, в котором участвуют сопоставимые по силе противники?

Одна из главных особенностей нынешнего военного противостояния - невозможность совершать маневры крупными войсковыми соединениями скрытно от противника.