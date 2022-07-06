Коллекторская компания запугивала и применяла насилие к должникам

Государственная полиция призывает компании и частных лиц, пытающихся взыскать долги, быть осторожными и, прежде чем пользоваться услугами коллекторской компании, предварительно проверить, получила ли конкретная фирма разрешение на деятельность в сфере взыскания долгов, а также нет ли признаков использования его сотрудниками криминальных методов работы!

25 марта 2021 года возбуждено уголовное дело по факту вымогательства денежных средств сотрудниками компании Arvik.

В ходе расследования было установлено, что члены преступной группы взыскивали с граждан долги путем вымогательства, запугивания и применения насилия. Кроме того, в полиции есть информация о случаях, когда эти лица в своих интересах могли взыскать с должников большую сумму денег, чем они были должны. Следует также отметить, что эта компания не получила разрешение на взыскание долгов.

Также из имеющейся у полиции информации видно, что только один из подозреваемых сотрудников имел трудовой договор с компанией, а остальные работали там неофициально.

24 ноября 2021 года Государственная полиция задержала четырех сотрудников компании, а вскоре после этого - еще двух сотрудников. Среди них задержан и директор компании. Двое из подозреваемых родились в 1960 году, а остальные в 1959, 1971, 1979 и 1986 годах.

Кроме того, несколько лет назад Госполиция арестовала нескольких сотрудников компании Arvik в связи с похищением людей, причем упомянутые мужчины уже отбывали тюремные сроки за это преступление.

В ходе обысков по адресам и автомобилям задержанных были обнаружены и изъяты бейсбольные биты, тактические перчатки и резиновые молотки. Однако цель их хранения в рамках уголовного производства не выяснена.

В уголовном процессе расследуются два эпизода уголовного правонарушения, которые были совершены в прошлом году в период с июля по октябрь в отношении одного лица, с применением насилия и угроз в целях взыскания долга.

В отношении подозреваемых возбуждено дело по части второй статьи 184 Уголовного кодекса - за вымогательство в составе организованной группы, если вымогательство совершено с применением насилия или угроз, оружия или взрывчатых веществ. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой и с испытательным надзором на срок до трех лет.

В рамках уголовного производства наложен арест на счет компании, на котором находится 2 466,93 евро; на деньги, изъятые при обыске, и деньги, находившиеся при члене группы - в общей сложности 1475,70 евро, а также золотые изделия, общая стоимость которых могла составлять от 2080 до 2200 евро.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.