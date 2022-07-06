Рано утром полиция увидела мальчика без присмотра на обочине дороги

Полицейские тут же остановили служебный автомобиль и хотели отвезти мальчика к семье, но первоначально им не удалось узнать личные данные и адрес проживания ребенка, поэтому его отвезли в центр поддержки семьи и детей.

Через короткое время в полицию обратилась женщина, которая хотела написать заявление о пропаже восьмилетнего ребенка, а это оказался мальчик, которого полиция встретила на дороге. От матери было получено объяснение ситуации.

Как рассказала женщина, ребенок ушел из дома рано утром, пока все остальные члены семьи еще спали. Полиция не стала возбуждать уголовное дело, но о происшествии был проинформирован сиротский суд.

Государственная полиция подчеркивает, что одной из самых ответственных и важных задач родителей является забота о жизни и безопасности детей. Во избежание трагических случайностей важно помнить, что каждый родитель должен знать, где и чем занимается каждый из их несовершеннолетних детей в любое время суток.