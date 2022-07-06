Галерея ⟩ Выставка в необычном формате: как отметят столетие ботанического сада

Эта выставка - одновременно жест благодарности и дань уважения ботаническому саду, в котором уже почти год находится мастерская художницы, а также размышление о ценности традиций и близости человека к природе.

"Заземление" пройдет в необычном для зрителей формате. Сам этот термин означает защитную систему, снижающую напряжение до безопасного для живых организмов значения. Находясь в старинном погребе, выставка оправдывает свое название: экспозиция приглашает зрителей "заземлиться" как в прямом, так и в переносном смысле - основной темой представленных на выставке работ остаются ботанические фантазии и мотивы взаимодействия человека с природой. Художник же становится неким проводником, соединяющим зрителей с их корнями, и снимает накопленную ими негативную энергию, "чтобы отправить посыл в Космос надо сначала как следует заземлиться".

Работы художницы Каринэ Паронянц, выставка "Заземление" ФОТО: Пресс-фото

В этой выставке Каринэ Паронянц продолжает развивать свою философию "Искусство с пометкой био" - это бережный подход к созданию работ, закладывающий в них созидательные образы и идею гармоничного сосуществования человека и окружающей среды. Лейтмотивом выставки стало солнцестояние: пик жизни и единения человека с природой. Основу композиции всех картин задает цветочный венок. Он символизирует одновременно и плодородие лугов, и Вселенную, и знак бесконечности, движения. Круглая форма идеальна. Круговорот природы - это непрерывное и динамичное движение. Венок - это и неотъемлемый символ Яновой ночи, он связан с природой, ее ритмами и цикличностью.

Основа композиции - венок - составлен по принципу спектра цветов радуги, открывающего глубинную сущность каждой из семи основных красок, все их нюансы и многообразие. Сердцевина венка - белая. Это белый свет, который пронизывает луг. Белый, как предтеча всего, как основа основ.

Найти целую Вселенную и глубокий смысл в каждом стебельке травы - в этом глубинный смысл картины.

Работы художницы Каринэ Паронянц, выставка "Заземление" ФОТО: Пресс-фото

Благодаря удивительной акустике помещения, в котором пройдет выставка - это старинный погреб купольной формы - художница уделила много внимания аудиальной составляющей экспозиции. Так, вместо названий и сопровождающих текстов, в зале будет звучать голос вокалистки группы Kris&Oz Кристины (Kristina Oz), поясняющий некоторые из задумок автора. Также "Заземление" станет очередным совместным проектом Каринэ Паронянц и продюсера электронной музыки Алексея Сиверенко (SHRI ALEX). Помимо речитатива в исполнении Кристины, выставка будет сопровождаться композициями, написанными специально под каждую из работ, используя для музыки естественные звуки, записанные в местах создания картин – то есть на территории ботанического сада.

Открытие выставки состоится 6 июля в 19:00. Во время мероприятия будет звучать живая музыка латышского народного инструмента кокле, а в большом котле в центре экспозиции будет вариться "магический" чай из традиционных целебный трав, растущих на территории сада. Выставка будет открыта для посещения с 6 июля до 24 июля включительно. Познакомиться с экспозицией можно будет в часы работы ботанического сада: по всем дням недели с 10:00 до 21:00.