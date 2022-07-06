Дирекция автотранспорта, возможно, расторгнет договор с Liepājas autobusu parka

Он сообщил, что в четверг, 7 июля, будет созвано экстренное заседание Совета общественного транспорта, на котором будет рассмотрен вопрос о невозможности Liepājas autobusu parka выполнить все запланированные рейсы, а также порядок фиксации систематических нарушений. Это может привести к тому, что договор может быть расторгнут, если компания не займется проблемой.

Годиньш пояснил, что перевозчик не может выполнять все регулярные рейсы из-за нехватки водителей.

"Ситуация неудовлетворительная. Каждый день мы общаемся с руководством компании, в том числе вчера [5 июля] было собрание с правлением и советом Liepājas autobusu parka, где дирекция заявила, что ситуация неприемлема и что решение необходимо как можно быстрее", - сказал Годиньш .

Он отметил, что неприемлемыми являются две вещи - невыполнение соответствующих рейсов и общение компании как с соответствующими муниципалитетами, так и с пассажирами. "Компания обещает решить обе проблемы", - указал Кристианс Годиньш.

Он также добавил, что за день до вступления контракта в силу компания заверила Дирекцию автомобильного транспорта, что был собран весь штат, необходимый для выполнения контракта. Но в первый же день около 10 водителей не вышли на работу.

Liepājas autobusu parks устранит проблемы с выполнением рейсов в Огре и Айзкраукле до 18 июля

Liepājas autobusu parks планирует решить проблему невыполнения рейсов в Огре и Айзкраукле не позднее 18 июля, сообщил агентству LETA председатель правления предприятия Леонид Кронгорн.

По его словам, предприятие ищет новых водителей, а также работает над реорганизацией внутренних ресурсов для устранения проблем с пассажирскими перевозками в Огре и Айзкраукле.

"Готовясь к запуску услуги, мы не получили ожидаемого отклика, предлагая водителям работу и более конкурентоспособную заработную плату, чем у предыдущего перевозчика. В то же время на способность компании предоставлять услугу повлияло неожиданно большое количество больничных", - сказал руководитель предприятия.

Компания набирает безработных и простаивающих водителей, которые ранее обслуживали маршруты в Огре и Айзкраукле, а также переводит в эти регионы водителей из Лиепаи и окрестностей Риги.

Увеличена пропускная способность клиентского колл-центра, чтобы люди могли звонить в случае отмены или задержки рейса.

Liepājas autobusu parks" пассажиров следить за актуальной информацией на сайте предприятия www.lap.lv и обращаться за дополнительной информацией в колл-центры, в том числе в Огре по телефону 80700004, а в Айзкраукле - по телефону 8070000.