Джентльминьонам вход воспрещен: британские кинотеатры борются с новым трендом из TikTok

Казалось бы, кто может быть более желанным посетителем кинотеатра, чем молодой человек в строгом костюме, решивший посмотреть премьеру "Миньоны: Грювитация".

Сотрудники британских кинотеатров с вами не согласятся. Дело в том, что фанаты симпатичных миньонов, через пять лет дождавшиеся наконец выхода нового фильма с желтыми человечками, будто посходили с ума. Виной тому TikTok и новый тренд с хештегом #gentleminions.

Видеоролики с подростками в костюмах, которые приходят в кинотеатры, сложив руки в характерном для главного героя - Фелониуса Грю - жесте, а потом начинают шуметь и бросаться разными предметами во время сеанса, просмотрели уже миллионы тинейджеров, и желающих повторить увиденное нашлось немало.

В итоге многим кинотеатрам пришлось возвращать деньги за билеты расстроенным зрителям, которым сорвали просмотр, и теперь в некоторых из них вход подросткам в костюмах запрещен.

Why Minions is crushing the box office. pic.twitter.com/IsFSW7Tkrf — Rob Keyes (@rob_keyes) July 3, 2022

Франшиза "Миньонов" началась в 2010 году с фильма "Гадкий я", в котором неудавшийся суперзлодей Грю и его армия миньонов - маленьких желтых человечков - становятся на пусть исправления (как кажется). Однако так уж получилось, что миньоны оттянули на себя львиную долю внимания, стали героями отдельных эпизодов и предметом бесконечных онлайн-мемов.

Новый фильм возвращает нас к главному герою. В нем 11-летний гений всеми силами пытается попасть в мир суперзлодеев, и как всегда, ему помогают подручные-миньоны.

Студия Universal Pictures, обладатель франшизы на серию "Гадкий я", подлила масла в огонь, написав в "Твиттере": "всем, кто пришел на премьеру "Миньонов" в костюме: мы вас видим и любим".

Однако владельцы и работники многих кинотеатров этот энтузиазм не разделяют.

Моллард Синема, единственный кинотеатр на острове Гернси, вынужден был отказаться от дальнейших показов из-за "ужасающего поведения, включая вандализм, швыряние предметами и оскорбления работников кинотеатра".

"У меня просто сердце разрывалось. Из-за того, что там творилось, целые семьи уходили из зала еще до начала сеанса, дети были в слезах", - признается управляющий Дэниел Филлипс-Смит, по словам которого, кинотеатр понес серьезные убытки, ведь многим зрителям пришлось возвращать деньги за билеты.

Сотрудники Регал Синема в Корнуолле и вовсе вывесили знак, предупреждающий, что подростки в костюмах без сопровождающих взрослых не будут допущены на сеанс.

По их словам, молодые люди постоянно шумели, кричали, хлопали в ладоши и вскакивали с мест, а все попытки привести их в чувство никакого успеха не имели. Поэтому и было принято решение не пускать подростков в костюмах, чтобы они не испортили праздник другим посетителям, особенно тем, кто пришел в кино с маленькими детьми, для многих из которых это был первый в жизни просмотр.

Запреты на вход в строгих костюмах для подростков ввели и многие другие независимые и сетевые кинотеатры, по крайней мере до тех пор, пока новая мода не наскучит и страсти не улягутся.

The Gentleminions TikTok trend is insane pic.twitter.com/68xpeeorB6 — Ed Barnes (@edbarnesjourno) July 3, 2022

Впрочем, есть и такие зрители, которым пришлись по душе последователи #gentleminions.