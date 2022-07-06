Крупнейший в Балтии фестиваль цветов приглашает ценителей прекрасного

В этом году тема летнего цветочного фестиваля - хаос, поэтому садовники усадьбы создавали летний цветочный праздник особенно авантюрно, смело сочетая цвета и виды растений. Посетив впечатляющие цветники Пакруойской усадьбы, вы обнаружите, что не только цветы, но и овощи - помидоры, капуста, артишоки, тыква, свекла и другие - обладают волшебной силой цветения и красотой. Как обычно, фестиваль постарается превзойти самого себя в сравнении с прошлыми годами, уделяя особое внимание историческим архитектурным декорациям, где цветочные инсталляции подняты на высоту десятков метров и расцветают в самых разнообразных цветах и ​​ракурсах.

Девиз фестиваля в этом году - "Omnia vincit amor!", что в переводе с латыни означает "Любовь побеждает все!". Эти слова встретятся на территории поместья в виде впечатляющей цветочной скульптуры длиной 40 и высотой 6 метров, ведь именно любовь на этом фестивале создает гармонию в царящем хаосе, соединяя, казалось бы, несовместимое.

Это будет четвертый фестиваль, вдохновленный пьесой Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь". Здесь можно будет испытать все то, что характерно для пьес английского классика - веселье, любовь, интригу, радость театральной игры, музыки, смеха - и все это в окружении цветов.

Пакруойская усадьба является не только крупнейшей усадьбой в Литве, но и одним из 18 самых привлекательных объектов культурного туризма в Европе, победившим в номинациях "Туристический объект года 2019" и "Туристический объект года 2021".

Как обычно в Пакруойской усадьбе, ансамбль которой состоит из более чем 30 исторических зданий, открыт музей, переносящий посетителей в атмосферу XIX века. Здесь можно поработать в мастерских местных умельцев, сделать фото в старинной фотостудии, увидеть коллекции костюмов, духов, старинных автомобилей и мотоциклов, а также роскошную коллекцию живых птиц.

На территории усадьбы также работает ресторан-трактир, где в аутентичной атмосфере можно насладиться традиционными и современными литовскими блюдами, а также приготовленными в усадьбе настойками и коньячными винами.

Пакруойская усадьба находится в 130 км от Риги. Подробнее о времени работы усадьбы и покупке билетов - на домашней странице.