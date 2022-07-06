Латвийская режиссер призналась, что в 4 года стала жертвой сексуального насилия

"Мне приставили нож к горлу и сказали, что, если я кому-нибудь расскажу, они убьют моих родителей и младшую сестру", - поделилась болезненными воспоминаниями актриса.

Только в зрелом возрасте режиссер решилась рассказать об этом публично: "Моим родителям было больно это слышать, им до сих пор очень больно".

"Мы даже не осознаем, сколько детей изнасиловано даже в нашей свободной Латвии - это ужасная цифра. И чаще всего это делают не чужие люди, а свои. Много чего замалчивается..."

Полную версию интервью с Ингой Тропой читайте в номере журнала Ieva от 29 июня!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОСТРАДАЛИ ОТ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ?

Стыд, воспоминания, тревога, ощущение "грязности" и вины - нормальная реакция в этой ситуации. Такое состояние можно облегчить с помощью специалистов (психолога, психотерапевта, психиатра).

ОБРАТИТЕСЬ В ПОЛИЦИЮ И К ВРАЧУ

Необходимо как можно скорее обратиться в полицию и/или к врачу. Попросите, чтобы сотрудник медучреждения/службы задокументировал последствия насилия как можно более подробно. Результаты осмотра имеют юридическую силу и могут быть использованы судебным экспертом для проведения экспертизы.

ОБРАТИТЬСЯ В ПОЛИЦИЮ МОЖНО И ПОЗЖЕ

Если вы еще не готовы обратиться в полицию, это можно сделать позже. В зависимости от тяжести правонарушения существует срок его давности - период времени после совершения преступления, в течение которого обидчик может быть привлечен к уголовной ответственности.

Срок давности за сексуальное преступление может составлять от 5 до 20 лет и даже больше. Если по поводу преступления в полиции возбуждено уголовное дело, вы как жертва преступления имеете право на компенсацию. Государственная компенсация выплачивается независимо от исхода судебного разбирательства.

НЕ БОЙТЕСЬ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

Подумайте о том, чтобы обратиться за психологической помощью. Сексуальное насилие имеет тяжелые последствия для психики, справиться с которыми самостоятельно очень сложно.