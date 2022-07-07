Экс-Latvian Sisters Элина Пакалне ищет блогеров для нового TikTok-проекта

"Последние 6 лет я посветила платформе TikTok, и это уже стало частью моей жизни. Я считаю, что отношусь к тем людям, кто знает о ТikTok много и даже больше. Для меня очень важно, чтобы в Латвии эта платформа была правильно понята и продолжала развиваться в правильном направлении. Именно это и является целью проекта "The B Team". Мы с коллегами хотим развивать молодых людей, акцентировать внимание на социальных проблемах и маленькими шагами менять отношение людей к социальной сети TikTok", - рассказала бывшая участница проекта Latvian Sisters Элина Пакалне.
Основой проекта будет площадка TikTok, а также регулярно будет создаваться материал для Instagram, YouTube, Twitch и многих других интернет-платформ.
Подать заявку на участие может абсолютно любой совершеннолетний пользователь социальных сетей, заполнив анкету. Участие в проекте совершенно бесплатное.
Кастинг продлится до 18 июля. Лучшие претенденты в проект будут приглашены на переговоры. Подробная информация о проекте доступна на официальном сайте www.thebteam.eu.
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