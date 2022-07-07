Экс-Latvian Sisters Элина Пакалне ищет блогеров для нового TikTok-проекта

"Последние 6 лет я посветила платформе TikTok, и это уже стало частью моей жизни. Я считаю, что отношусь к тем людям, кто знает о ТikTok много и даже больше. Для меня очень важно, чтобы в Латвии эта платформа была правильно понята и продолжала развиваться в правильном направлении. Именно это и является целью проекта "The B Team". Мы с коллегами хотим развивать молодых людей, акцентировать внимание на социальных проблемах и маленькими шагами менять отношение людей к социальной сети TikTok", - рассказала бывшая участница проекта Latvian Sisters Элина Пакалне.