Каждое воскресенье в рубрике "Звездные страсти" портал RUS TVNET обозревает самые громкие слухи недели из мира шоу-бизнеса. На этот раз новости об Анне Седоковой и паре "ТараБузиков" - Ольге Бузовой и Дмитрии Тарасове, - о которой все давно забыли. Могут ли они воссоединиться?
Седокову депортируют из страны, а Тарасов возвращается к Бузовой?
Анну Седокову депортируют из страны?
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова - гражданка Украины. Многие годы она работала на территории РФ и развивала карьеру певицы. Сейчас Анна проживает с детьми и мужем Янисом Тиммой в США, что на данный момент может оказаться для нее проблемой, так как в начале августа ИП Анны Седоковой в РФ закрыли по решению налоговой службы, пишет Popcake.tv.
Российская пресса пишет, что Анна Седокова не принимала никаких действий, чтобы решить этот вопрос. Следовательно, в России она не планирует продолжать вести свой бизнес.
Popcake.tv ссылается на юриста Михаила Алексеева, который считает, что такие действия могут стать причиной депортации звезды в будущем. Он отмечает, что для того, чтобы открыть свое дело в России, не обязательно иметь российский паспорт. Никто не обязывает Анну получать гражданство, однако она должна понимать, что ее бизнес остается открытым и легальным до тех пор, пока у нее не кончится срок действия ВНЖ.
"Бизнес автоматически закрывается, когда заканчивается срок ВНЖ", - сказал юрист в беседе с журналистами.
Он объяснил, что если ВНЖ Анны подошел к концу, она в течение двух недель должна покинуть страну. Если же ее поймают, то будет проводиться процедура выдворения.
Напомним, что Анна Седокова и латвийский баскетболист Янис Тимма проживают сейчас в Майами. Певица ранее рассказала, что решила перевести бизнес в США и начинать все заново. Она подробно показывала, как супруг помогает ей спасать свое дело.
Дмитрий Тарасов оставил жену и возвращается к Ольге Бузовой?
Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов расстались больше шести лет назад. Все это время их отношения остаются натянутыми. Ольга рассказывает про измены футболиста и о боли, которую он ей причинил, а Тарасов обвиняет ее во лжи. На мероприятиях экс-возлюбленные продолжают подкалывать друг друга, пишет Popcake.tv.
Но, кажется, сейчас можно ожидать примирения. Известно, что Тарасов отправил Бузовой сообщение с деловым предложением. Футболист предложил ей сотрудничество. Правда, пока ответа бывший муж не дождался.
Желтая пресса тут же подхватила это известие, и уже появились статьи о том, что Дмитрий оставил жену и возвращается к Ольге.
Сообщается, что супруга Тарасова, модель Анастасия Костенко, не против, чтобы ее возлюбленный встретился с Ольгой. Бузова же ранее высказывалась в прессе в адрес Костенко - она не одобряет этот союз и уверена, что именно Настя увела спортсмена из семьи. Вот такие страсти! А что думаете вы?
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