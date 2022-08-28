Седокову депортируют из страны, а Тарасов возвращается к Бузовой?

Он объяснил, что если ВНЖ Анны подошел к концу, она в течение двух недель должна покинуть страну. Если же ее поймают, то будет проводиться процедура выдворения.

Напомним, что Анна Седокова и латвийский баскетболист Янис Тимма проживают сейчас в Майами. Певица ранее рассказала, что решила перевести бизнес в США и начинать все заново. Она подробно показывала, как супруг помогает ей спасать свое дело.

Янис Тимма и Анна Седокова Фото: Кадр из видео

Дмитрий Тарасов оставил жену и возвращается к Ольге Бузовой?

Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов расстались больше шести лет назад. Все это время их отношения остаются натянутыми. Ольга рассказывает про измены футболиста и о боли, которую он ей причинил, а Тарасов обвиняет ее во лжи. На мероприятиях экс-возлюбленные продолжают подкалывать друг друга, пишет Popcake.tv.

Но, кажется, сейчас можно ожидать примирения. Известно, что Тарасов отправил Бузовой сообщение с деловым предложением. Футболист предложил ей сотрудничество. Правда, пока ответа бывший муж не дождался.

Желтая пресса тут же подхватила это известие, и уже появились статьи о том, что Дмитрий оставил жену и возвращается к Ольге.

Сообщается, что супруга Тарасова, модель Анастасия Костенко, не против, чтобы ее возлюбленный встретился с Ольгой. Бузова же ранее высказывалась в прессе в адрес Костенко - она не одобряет этот союз и уверена, что именно Настя увела спортсмена из семьи. Вот такие страсти! А что думаете вы?

Дмитрий Тарасов Фото: Кадр из видео