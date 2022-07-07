В Латвии стали активнее "вылавливать" не говорящих по-латышски педагогов

Пока не найдено юридически верного решения, как аннулировать удостоверения о владении государственным языком у тех, кто в реальности латышский язык на должном уровне не знает, передает Latvijas avīze.

За последние четыре года Центр государственного языка выявил 396 педагогов, у которых имеется документальное подтверждение о знаниях госязыка на высшем уровне, но в действительности на таком уровне латышским языком они не владеют. 80 таких педагогов было выявлено в первом полугодии текущего года.

Центр проводит проверки в учебных заведениях и на основании собственных контрольных программ, и реагируя на жалобы. Как сообщила представитель службы качества образования Яна Вейнберга, инспекция тоже иногда предлагает Центру отправить инспектора в какое-либо образовательное учреждение.

Это происходит в случаях, когда служба получает жалобу на то, что педагог или сотрудник школы недостаточно владеет латышским языком, а также тогда, когда представители службы побывали в школе с проверкой и у них возникли подозрения в том, что педагог недостаточно хорошо знает государственный язык.