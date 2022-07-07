В Латвии торгуют людьми: выявлен 61 случай

Из всех выявленных в прошлом году случаев было 53 случая трудовой эксплуатации, когда потерпевшими стали 49 мужчин и четыре женщины. Семь женщин подверглись сексуальной эксплуатации, а одна была принуждена к фиктивному браку.

Как указали в бюро омбудсмена, опыт показывает, что торговля людьми процветает независимо от пандемии Covid-19 и кризисов. Например, публикуется все больше объявлений о возможностях работы в различных строительных компаниях, в сфере общественного питания и на сезонных работа, но нередко за этими предложениями скрываются нечестные предприниматели, мошенники или торговцы людьми.

Янсонс отмечает, что очень часто люди попадают в трудовую эксплуатацию именно из-за очень привлекательных предложений работы. Поэтому он призывает внимательно оценивать содержание объявлений, удостовериться в правдивости сведений, предоставленных работодателем, до вступления в трудовые отношения, а также уделить особое внимание информации о работодателе - его юридическому статусу, доступности и контактным данным.

Одним из самых важных моментов в трудовых отношениях является трудовой договор, в котором должны быть оговорены объем работы, часы, оплата, а также условия труда.

Тех, кто работает за границей, омбудсмен призывает ни при каких обстоятельствах не поддаваться давлению, не сдавать документы, удостоверяющие личность, работодателю на хранение. Поступая так, человек рискует потерять свою свободу.

В ситуации, когда человек трудоустроен в принудительных условиях, например, у него забрали удостоверяющий личность документ, ограничены его возможности покинуть рабочее место, условия труда являются антисанитарными, причиняются физические или моральные страдания, омбудсмен призывает немедленно обращаться в полицию, за границей - в консульство или посольство Латвии в конкретной стране