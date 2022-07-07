Депутат: служба в армии должна быть обязательной как для мужчин, так и для женщин

Она указывает, что женщины и мужчины должны быть равны как в правах, так и в обязанностях, так как это основа гендерного равенства.

По словам депутата, нет оснований разделять людей по половому признаку в предлагаемой Минобороны службе национальной обороны, возлагая обязанность национальной обороны только на половину общества.

Терауда подчеркивает, что все четыре предложенных варианта исполнения госдолга - служба в вооруженных силах, поступление в Национальную гвардию, курс командира в университете и альтернативная служба – по силам как женщинам, так и мужчинам.

"При наличии уважительной причины, такой как состояние здоровья или обязанности по уходу за ребенком, освобождение от службы может быть предоставлено как мужчинам, так и женщинам", - отмечает Вита Анда Терауда.

Планируется, что всеобщая военная служба будут постепенно введена в течение пяти лет. С 1 января 2023 года начнется первый этап ее введения, в котором можно будет участвовать добровольно.

По словам Пабрикса, в первый год может быть призвано около 1000 человек.

​Призывы планируются два раза в год - 1 января и 1 июля. Призывникам будут предложены четыре вида службы - всеобщая военная служба, служба в Земессардзе в течение пяти лет (20 дней в году), курс командира отряда и альтернативная служба - в учреждениях министерств внутренних дел, здравоохранения и благосостояния.

Предполагается, что длительность военной службы составит 11 месяцев.

На военную службу будут призываться мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Женщины смогут служить добровольно.

Планируется, что призывники будут получать компенсации в размере 400 евро на ежедневные расходы. Государство оплатит расходы на питание и проживание в казарме, также для призывников будет доступна спортивная инфраструктура. Призывникам также будет назначен отпуск сроком на один месяц, и возможность приезжать домой на выходные.