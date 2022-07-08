Съемки первого в мире латгальского сериала начнутся уже в августе. Но нужна помощь

"Мы больше ориентируемся на такое игровое, жанровое кино, поэтому в нем не будет документальных свидетельств быта или истории Латгалии, но латгальский колорит в нем будет точно".

Затем творческая команда сняла небольшой отрывок из этой истории и опубликовала его в социальных сетях. И дальше, как говорит Вадим, началось все самое интересное и неожиданное.

Неожиданно для ребят профинансировать проект согласился Питер Рагаушс, американский бизнесмен с латгальскими корнями.

"Он дал нам приличную сумму денег, приличную для нас, для кино она была ничтожной. Но нас это сильно вдохновило".

Чудеса на этом не закончились. Вскоре с ребятами связалась представитель Латвийского телевидения и предложила сотрудничество и софинансирование, а позже и компания TET, которая также захотела участвовать в создании этого проекта финансово, чтобы потом, как и ЛТВ, иметь право на показ этого сериала для своих зрителей.

"Мы поняли, что собрали практически всю сумму и подписали контракты. Так что съемки начнутся уже в августе, а показы запланированы на конец осени. Обратного пути уже нет. Мало того, TET прописал в контракте, что второй сезон за ними", - рассказывает Вадим.

Он говорит, что они сами до конца все еще не могут поверить в такой успех.

"Уж слишком все хорошо! И как так вообще у нас могло получиться, что мы попадаем на телевидение…".

Ребята очень благодарны, что крутые специалисты из Риги согласились снимать сериал на весьма скромных условиях в очень сжатые сроки - всего за 12 съемочных дней.

"Из-за ограниченного бюджета, мы сообщили им размер гонораров и думали, что все отвернутся. Но было очень приятно, что они согласились. Например, оператор сказал, что ему очень нравится наш проект, и для него это не вопрос денег, а вопрос карьеры".

Производство кино стоит дорого. К примеру, бюджет фильма "Кроткая", который снимал Сергей Лозница в том числе и в Даугавпилсе в 2016 году, составил 2 миллиона евро. Бюджет латгальского сериала гораздо скромнее - около 60 тысяч евро (включая налоги, что тоже немаловажно). Но самое главное, что не хватает ребятам совсем чуть-чуть, на фоне того, что уже есть - около 10 тысяч евро.

"Мы не хотим запускать краудфандинг, так как понимаем, какая ситуация в стране и что большинству людей сейчас не до съёмок сериалов, какой бы патриотичной эта идея ни была. Но мы верим, что могут найтись люди, которые загорятся этой идеей и смогут нам помочь", - говорят Вадим и Кристина.

Тем более, что такие люди действительно есть. Так, компания Amber Studios оплатила покупку некоторого технического оборудования для съемок, а также заплатит за питание съемочной группы за все эти 12 съемочных дней.

Возвращаясь к метафоре о счастливом билете, ребятам осталось решить вопрос с недостающей цифрой, добрать эти десять тысяч, чтобы покрыть расходы на проживание съемочной группы и другие оставшиеся нерешенные проблемы. "Если это произойдет, то тогда уже никто не будет говорить, что в Даугавпилсе никто ничего такого не может. Нет, мы можем! Нам только чуточку надо помочь".

Если вы хотите стать участником этого исторического события и можете помочь финансово, то свяжитесь с Вадимом или Кристиной через их социальные сети или через страницу сериала.