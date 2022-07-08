Херманис о недовольстве военным призывом: "Что подумают о нас эстонцы и литовцы?"

"Оказывается, даже большая часть латышей воспринимает эту страну только как потребители. И в этом суть проблемы Латвии - поддерживается совершенно перевернутая псевдолиберальная система ценностей, где каждый думает только о себе, о своей личной выгоде, а не об общей.

У такого общества нет будущего, если ничего не изменится.

У меня четверо сыновей, и один из них давно живет в Эстонии (мать эстонка). Очень скоро ему придется пойти в армию. Это значит, что в случае возможной войны он вместе со всеми другими мужчинами-эстонцами пойдет воевать за Латвию и на территорию Латвии, потому что ясно, что Прибалтийский фронт будет общим, а мужчины-латыши, как кажется, эмигрируют избегая войны.

Как вы думаете, что подумают о нас, латышах, эстонцы и литовцы, для которых обязательная служба давно применима ко всем мужчинам?" - пишет Херманис.

По мнению Херманиса, в случае угрозы вторжения России "следует постараться вовремя выслать детей и женщин (кроме тех, кто уже призван на службу или в национальную гвардию), а мужчины всех возрастов должны оставаться здесь и защищать нашу землю. Даже таким людям, как я, которым за 55 лет, найдется способ помочь".

В конце публикации Херманис как бы бросает тень на министра обороны Пабрикса, но больше всего худрук JRT возмущен отношением общества, выделяя "творческие сферы": "Кажется, что именно люди "творческой сферы", судя по соцсетям, наименее заслуживают доверия. Тест ОВС [Обязательная военная служба] поставил страшный диагноз".

Художественный руководитель Нового Рижского театра (JRT) Алвис Херманис принимает активное участие, привлекая внимание общественности и правительства, рассказывая о планах государства на случай часа Х. Ранее он обратился к госчиновникам с открытым письмом, на что получил ответ от министра обороны Арта Пабрикса.

Как сообщалось, Минобороны предложило поэтапное введение всеобщей военной службы в Латвии. В течение пяти лет планируется создать систему, при которой все граждане Латвии мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, а женщины той же возрастной группы на добровольной основе смогут выбирать один из четырех видов службы: армию, Земессардзе, командирские курсы при вузах иди альтернативную службу в органах МВД, Минздрава и Минблага.

На первом этапе внедрения системы министерство будет приглашать граждан Латвии в возрасте от 18 до 27 лет начиная с января 2023 года добровольно подать заявление на прохождение военной подготовки. В следующем году планируется два набора - в январе и июле. Минобороны разработает механизм организации призыва, который будет прозрачным и обеспечит справедливый отбор.