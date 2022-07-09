ЦСУ: треть сирот не хотят быть усыновленными

Из тех детей, которые не согласились на усыновление, 248 были в возрасте от 13 до 17 лет, 143 - в возрасте от четырех до 12 лет. В свою очередь среди тех детей, кто не хотел уезжать за границу, 18 были в возрасте от 13 до 17 лет, восемь - в возрасте от четырех до 12 лет.

Согласно данным статистики, в целом среди детей, которые могут быть усыновлены, больше всего детей в возрасте от четырех до 12 лет - 557. 479 детей в возрасте от 13 до 17 лет, 43 - до трех лет.

Среди детей, которые могут быть усыновлены, больше мальчиков - 636, а девочек - 443. 300 мальчиков были в возрасте от четырех до 12 лет, 282 - в возрасте от 13 до 17 лет, 24 - в возрасте до трех лет. Среди девочек 227 были в возрасте от четырех до 12 лет, 197 - в возрасте от 13 до 17 лет, 19 - в возрасте до трех лет.