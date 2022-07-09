На восстановление боеспособности Псковской дивизии уйдет не менее двух лет

"Вооруженные Силы России сосредоточили на территории Украины части со всей России, в том числе из Западного военного округа, которые находились на границе с Финляндией и Эстонией. В боевых действиях также участвовали подразделения 76-й десантной дивизии, дислоцированной в Пскове, которые в результате успешной обороны украинской стороны понесли большие потери на киевском направлении.

По словам представителя минобороны Эстонии,

после 24 февраля большая часть частей и техники была переброшена из Пскова [на Украину].

"Украинские защитники ранили или обезвредили значительное количество бойцов этой части", - добавил он.

Восстановление наступательного потенциала Псковской дивизии будет зависеть от дальнейшего хода войны и потерь, понесенных российскими войсками, пояснил представитель Сил обороны Эстонии.

"Однако только подготовка личного состава и подразделений займет не один год. При этом необходимо пополнять резервы частей, которые зависят от возможностей военной промышленности и наличия комплектующих. Поэтому сложно прогнозировать точное время, необходимое для восстановления [ударного] потенциала, но можно предположить, что в ближайшие два года подразделения не будут находиться в полной боевой готовности", - сделал прогноз эксперт.

Псковская дивизия - старейшая постоянно действующая воздушно-десантная дивизия России, предшественница которой была создана еще в 1939 году. Дивизия считается одним из элитных подразделений вооруженных сил России, она участвовала в обеих войнах в Чечне, а также во вторжении в Грузию и российских военных операциях в Сирии.

Псковский спецназ также принимал участие в подавлении протестов в Баку и Вильнюсе в январе 1990 года и в первой нагорно-карабахской войне перед распадом Советского Союза.

По данным эстонских военных, подразделения Псковской дивизии также участвовали в аннексии Крыма в 2014 году и в боевых действиях на Донбассе.

Дивизия состоит из трех воздушно-десантных батальонов, одной артиллерийской батареи, батареи противовоздушной обороны, танкового батальона и нескольких более мелких подразделений обеспечения.