Вс, 10.07.2022
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Лиана Епифанова, журналист, редактор соцсетей RUS TVNET

Пропавшая 13-летняя девочка вернулась домой

Госполиция. Иллюстративное фото ФОТО: Valsts policija

Без вести пропавшая 13-летня девочка, которая 9 июля, в 12:00, покинула место жительства в Риге на 1-й линии в Чиекуркалнсе, в воскресенье, 10 июля, вернулась домой, сообщили в Госполиции.

Полиция поблагодарила всех за предоставленную информацию и помощь при поиске.

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