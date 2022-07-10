Пропавшая 13-летняя девочка вернулась домой
Без вести пропавшая 13-летня девочка, которая 9 июля, в 12:00, покинула место жительства в Риге на 1-й линии в Чиекуркалнсе, в воскресенье, 10 июля, вернулась домой, сообщили в Госполиции.
Без вести пропавшая 13-летня девочка, которая 9 июля, в 12:00, покинула место жительства в Риге на 1-й линии в Чиекуркалнсе, в воскресенье, 10 июля, вернулась домой, сообщили в Госполиции.
Полиция поблагодарила всех за предоставленную информацию и помощь при поиске.
Meklējam bezvēsts pazudušo 13 gadus veco Aļonu Muhinu, kura 9. jūlijā plkst. 12.00 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā. 156 cm gara, blondiem matiem, pīrsingi degunā un virs lūpām. Ja zini viņas atrašanās vietu, zvani - 67085921 vai 110! #policijameklē pic.twitter.com/WnEl4OfJco— Valsts policija (@Valsts_policija) July 10, 2022
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