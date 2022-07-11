Видео ⟩ Латвийскому "Королю "Запорожцев"" в Украине подарили чудо-автомобиль

Посетив передачу Ātruma cilts в марте этого года, Интар рассказал ведущему Паулу Тимротсу об автомобиле своей мечты. Не прошло и полугода, как его мечта сбылась. После начала войны в Украине он вместе с отрядом поддержки Тукумского района и своими друзьями занялся поиском и доставкой автомобилей, в которых так остро нуждались украинцы. На данный момент передано уже 52 автомобиля, и поддержка продолжается.

В благодарность за помощь во время одной из поездок украинцы преподнесли Интару большой сюрприз - подарили пикап ЗАЗ, который случайно заметили, доставляя подаренные латвийцами автомобили.

В свое время в Украине было выпущено около 2500 таких автомобилей, и это большая редкость в коллекции ЗАЗ. Пикап имеет две выхлопные трубы, четыре цилиндра и оригинальную мощность в 40 лошадиных сил.

Со своим подарком до Латвии Интар проехал 1000 километров, пережив при этом всего одну техническую проблему. Сидя в машине, Паул Тимротс признается, что не хотел бы попасть на нем в аварию, однако езда на машине стабильная и она хорошо держится. Кроме того, это авто может выиграть соревнование за наименьшее количество кнопок на приборной панели.

Почему эту модель "Запорожца" нельзя воспроизвести в промышленных масштабах и какой будет следующая машина мечты Интарса - в новом выпуске передачи.

Видео: Сюжет передачи Ātruma cilts (на латышском языке)

Статья создана в сотрудничестве с LMT Viedtelevīzija.