Зеленский приказал ВСУ деоккупировать юг Украины

Он отметил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ украинской армии отбить оккупированные прибрежные районы, которые имеют жизненно важное значение для экономики страны. По словам Резникова, военное руководство Украины уже готовит план по освобождению юга. Когда именно ВСУ планируют перейти в контрнаступление, не сообщается.

Британская телерадиовещательная организация "Би-би-си" со ссылкой на The Times также пишет, что Резников выразил благодарность Великобритании за поставленное оружие. Он отметил, что Украина заменила старое советское вооружение на современные натовские системы и боеприпасы.

Однако Резников признал, что темпы поставок вооружений следует ускорить. "Нам нужно больше и быстрее, чтобы спасти жизни украинских защитников. Каждый день, который мы ждем гаубицы, мы можем терять сотни солдат".

"Украина имеет в вооруженных силах около 700 тысяч военнослужащих, а если учесть национальную гвардию, полицию, пограничную службу - нас больше миллиона", - сказал министр.

Резников сказал, что наступление с целью вернуть оккупированные территории имеет политическое значение. Он также отметил, что это важный шаг с экономической точки зрения.

Украина считает, что пока Россия концентрирует свои силы на востоке, они могут нанести контрудар на юге. "Би-би-си" указывает, что Украина использует много ресурсов именно на восточном театре боевых действий.