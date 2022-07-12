Рига готовится откачивать воду с улиц: есть десять единиц оборудования

Департамент сообщения Рижской думы также напоминает, что при сильных осадках система ливневой канализации отводит воду медленнее, чем обычно, поэтому улицы могут быть временно затоплены.

Жителей просят сообщать об образовании больших луж в Центр управления движением Рижской думы по телефону 8000 3600 или по электронной почте rdsvc@riga.lv.

Водителям транспортных средств предлагается выбирать скорость движения, соответствующую погодным условиям, заботиться о безопасности пешеходов, соблюдать дистанцию ​​со впереди идущими машинами, а также не совершать резких маневров.

Как сообщалось, во вторник в Латвии будет преимущественно облачно и ветрено, во многих местах ожидаются сильные дожди, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

В Риге во вторник будет дождливо, возможны грозы. Порывы северного ветра могут ломать деревья. Температура воздуха не превысит +21 градус.

Галерея: Стихия в городе