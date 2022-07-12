Трагедия в Лудзе: во время ремонта трактор упал на мужчину

Несчастный случай произошел на рабочем месте в четверг, 7 июля. По предварительной информации, мужчина 1975 года рождения при ремонте трактора не соблюдал правила техники безопасности, в результате чего трактор упал на него.

Мужчина скончался на месте.

Полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента.

Также в указанный день в Рунденской волости Лудзенского края тракторист 1962 года рождения получил травмы, когда управлял незарегистрированным трактором Т25. Транспортное средство вылетело с дороги и перевернулось. Мужчина был доставлен в больницу.

В медучреждение также были госпитализированы двое мужчин из Межвидской волости Лудзенского края. В пятницу, 8 июля, они также передвигались на тракторе. Техника перевернулась, пострадали мужчины 1995 и 1949 г. рожд. Предполагается, что оба были в состоянии алкогольного опьянения.